Urška Žigart Vuelta Feminina kolesarstvo

Nedelja, 3. 5. 2026, 14.55

Ženska Dirka po Španiji, 1. etapa

Začetek ženske Vuelte pripadel Noemi Rüegg, Urška Žigart 55.

Avtorji:
S. K., STA

Noemi Rüegg | Noemi Rüegg je zmagovalka prve etape 12. ženske Dirke po Španiji. | Foto Guliverimage

Noemi Rüegg je zmagovalka prve etape 12. ženske Dirke po Španiji.

Švicarka Noemi Rüegg je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Marina do Salvaterra de Mina (113,9 km) je slavila po kratkem sprintu navkreber. V skupini najboljših je končala tudi edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart. Zasedla je 55. mesto, med etapo je padla, a se hitro pobrala in nadaljevala z dirko. Pričakovano je v prvi od skupno sedmih etap po Španiji prišlo do sprinta glavnine.

V zadnjih 250 m se je cesta postavila precej pokonci, največ moči pa je imela Švicarka Rüegg (EF Education-Oatly), ki je za nekaj dolžin kolesa prehitela Belgijko Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Tretja je bila Nemka Franziska Koch (FDJ United-Suez).

Za 25-letno Švicarko je bila to sedma zmaga v karieri in prva na treh največjih etapnih dirkah.

Edina Slovenka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je etapo končala v času zmagovalke na 55. mestu. Ta položaj ima tudi v skupnem seštevku, kjer zaradi bonifikacij zaostaja deset sekund. Nekaj časa je danes izgubila zaradi padca.

Devetindvajsetletna slovenska kolesarka tretjič nastopa na dirki po Španiji, pred tremi leti je bila skupno 40., v posamičnih etapah pa doslej še ni posegla višje od 25. mesta.

Na startu letošnje dirke ni branilke zadnjih dveh zmag, Nizozemke Demi Vollering. Ta se bo v delu sezone večdnevnih dirk posvetila dirki po Italiji, ki se bo začela 30. maja, in po Franciji. Ta bo na vrsti 1. avgusta.

