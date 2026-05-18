STA

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 18.32

Začetek Toura leta 2028 bo v Reimsu

Dirka po Franciji 2025 | Tour se bo 24. junija 2028 začel v Reimus. | Foto Reuters

Naslednji dve izvedbi slovite kolesarske dirke po Franciji se bosta začeli zunaj Francije, letos v Barceloni in prihodnje leto v Edinburghu. Zato pa se bo 115. izvedba Toura začela 24. junija 2028 v Reimsu, mestu kronanja francoskih kraljev, so danes sporočili organizatorji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Naslednja ponovitev francoske pentlje, načrtovana v vzhodni Franciji, se bo morala uskladiti z datumi olimpijskih iger v Los Angelesu. Te bodo od 14. do 30. julija 2028.

Zato se bo dirka po Franciji leta 2028 začela 24. junija in končala 16. julija, dva dni po prižigu olimpijskega ognja v Kaliforniji.

Reims je leta 1956 že gostil prvo etapo dirke po Franciji. Od takrat je mesto gostilo še osem startov in devet ciljev etap, pogosto sprintov, nazadnje leta 2019.

Trase za leto 2028 še niso razkrili. Razkrili so le petih drugih mest, ki bodo gostila karavano v uvodnih štirih etapah.

Verdun s svojimi spomeniki prve svetovne vojne, gozdovi in griči Ardenov ter rudarski mesti Metz in Thionville bodo na trasi v uvodnih dneh Toura 2028 v severovzhodni Franciji.

Na sporedu sta tudi Charleville-Mezieres, rojstni kraj francoskega pesnika Arthurja Rimbauda, in še eno slavno mesto Epernay.

Slovenija je uradna kandidatka za začetek kolesarske Dirke po Franciji (Grand Depart) leta 2029. Odločitve o gostitelju uvodnih etap Toura leta 2029 še niso sprejeli, saj za ta prestižni dogodek tekmujejo tudi druge države, med drugim Nemčija s projektom v Berlinu.

Začetek dirke po Nemčiji bi sovpadal s 40. obletnico padca berlinskega zidu, nato pa bi se peloton v treh dodatnih etapah zapeljal skozi vzhodno Nemčijo.

Tudi slovenska vlada je organizatorjem že predala pismo o nameri z okvirnim proračunom projekta in predlogom treh uvodnih etap, ki bi potekale izključno po slovenskih cestah. Prva etapa Toura s slovenskim pridihom leta 2029 bi bila od Novega mesta do Ljubljane, druga etapa od Nove Gorice do Portoroža in tretja etapa s startom v Kranju in s ciljem na prelazu Vršič.

