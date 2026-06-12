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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
13.57

Osveženo pred

44 minut

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Wout Van Aert Visma | Lease a Bike kolesarstvo poškodba

Petek, 12. 6. 2026, 13.57

44 minut

Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Wout van Aert dan po etapni zmagi predčasno končal dirko

Avtor:
Pe. M.

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Wout van Aert | Wout van Aert je le dan po etapni zmagi odstopil z dirke Tour Auvergne-Rhône-Alpes. | Foto Guliverimage

Wout van Aert je le dan po etapni zmagi odstopil z dirke Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Foto: Guliverimage

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zaradi poškodbe komolca predčasno končal dirko Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 31-letnik se bo vrnil v domovino in opravil nadaljnje zdravniške preglede.

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Odločitev o odstopu zvezdnika ekipe Visma | Lease a Bike je prišla le dan po tem, ko je Wout van Aert na peti etapi dirke Tour Auvergne-Rhône-Alpes sprintal do zmage. 

Njegova ekipa je pred današnjo etapo sporočila, da 31-letnik ne bo startal zaradi "znatnega nelagodja v komolcu, povezanega s padcem, v katerega je bil vpleten prejšnji teden". Ob tem so dodali, da se "Wout vrača v Belgijo na nadaljnje zdravniške preglede".

Van Aert, ki je aprila zmagal na spomeniku Pariz–Roubaix, bi moral biti eden ključnih kolesarjev ekipe Visma | Lease a Bike na letošnji Dirki po Franciji, ki bo potekala od 4. do 26. julija.

Lena Repinc
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