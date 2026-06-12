Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zaradi poškodbe komolca predčasno končal dirko Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 31-letnik se bo vrnil v domovino in opravil nadaljnje zdravniške preglede.

Odločitev o odstopu zvezdnika ekipe Visma | Lease a Bike je prišla le dan po tem, ko je Wout van Aert na peti etapi dirke Tour Auvergne-Rhône-Alpes sprintal do zmage.

Njegova ekipa je pred današnjo etapo sporočila, da 31-letnik ne bo startal zaradi "znatnega nelagodja v komolcu, povezanega s padcem, v katerega je bil vpleten prejšnji teden". Ob tem so dodali, da se "Wout vrača v Belgijo na nadaljnje zdravniške preglede".

Van Aert, ki je aprila zmagal na spomeniku Pariz–Roubaix, bi moral biti eden ključnih kolesarjev ekipe Visma | Lease a Bike na letošnji Dirki po Franciji, ki bo potekala od 4. do 26. julija.