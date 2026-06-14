Vita Movrin na tretji postaji 24., Šerkezi med mlajšimi članicami 22.

Gorska kolesarka Vita Movrin je na tretji tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu v olimpijskem krosu zasedla 24. mesto. Prepričljivo je slavila Švedinja Jenny Rissveds. Med mlajšimi članicami je bila Maruša Tereza Šerkezi 22.

Po petih krogih zahtevne steze v Leogangu je do prve zmage prišla Jenny Rissveds. Ciljno črto je prečkala 56 sekund pred Nizozemko Puck Pieterse, 1:14 minute je zaostala Švicarka Alessandra Keller.

Vita Movrin je za zmagovalko zaostala 7:54 minute in zasedla 24. mesto. To sezono je bila 26-letnica v Novem Mestu na Češkem v olimpijskem krosu 21., v kratkem pa 20. V Leogangu je bila v petek na krajši različici 31., medtem ko na prvi postaji v korejskem Yongpyongu ni nastopila.

Med mlajšimi članicami je Maruša Tereza Šerkezi zaostala za uvrstitvami iz preteklih preizkušenj. Osemnajstletnica je bila 22., z zaostankom 6:45 minute za prepričljivo zmagovalko iz Italije Valentino Corvi. Švicarki Fiona Schibler (+1:17) in Monique Halter (+1:36) sta zasedli preostali mesti na odru za zmagovalke. Druga Slovenka Tina Vrhovnik je med 55 tekmovalkami zasedla 50. mesto, najboljše so jo za krog prehitele v tretjem krogu.

V skupnem seštevku je Šerkezi, ki je bila v petek v kratkem krosu četrta, zdrsnila na peto mesto, zbrala je 218 točk. Na vrhu je Corvi s 399 točkami.

Naslednja postaja svetovnega pokala v krosu bo Lenzerheide naslednji konec tedna.