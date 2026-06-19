Vita Movrin 22. v Lenzerheideju, Šerkezi med mlajšimi članicami 17.

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju v kratkem krosu končala na 22. mestu.

Američanka Savilia Blunk je tesno slavila pred Švicarko Ronjo Blöchliner, ki je imela enak čas, torej 20:27 minute.

Tretje mesto je osvojila še ena Švicarka Alessandra Keller, ki je zaostala štiri sekunde. Movrin je za zmagovalko zaostala 1:24 minute.

Slovenka je v skupnem seštevku discipline na 27. mestu, vodi pa Švicarka Sina Frei, ki je bila danes šesta.

Med mlajšimi članicami do 23 let je bila v kratkem krosu Maruša Tereza Šerkezi 17., za zmagovalko, Nizozemko Bloeme Kalis, je zaostala točno minuto.

V nedeljo bodo v Lenzerheideju na vrsti še boji v olimpijskem krosu.

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