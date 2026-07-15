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Avtor:
J. L.

Sreda,
15. 7. 2026,
10.40

Osveženo pred

47 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Michael Valgren

Sreda, 15. 7. 2026, 10.40

47 minut

Vingegaardov rojak o Pogačarju: "Jonasa želi spraviti v krsto"

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Tour de France | Michael Valgren meni, da Tadej Pogačar proti Jonasu Vingegaardu ne dirka le za sekunde, ampak tudi za psihološko prednost. | Foto Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Michael Valgren meni, da Tadej Pogačar proti Jonasu Vingegaardu ne dirka le za sekunde, ampak tudi za psihološko prednost.

Foto: Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Za slovenskega kolesarskega šampiona je značilno, da je neizprosen borec z izrazitim zmagovalnim nagonom, kar znova dokazuje tudi na letošnjem Touru. Michael Valgren, rojak Jonasa Vingegaarda, je pred deseto etapo Dirke po Franciji razvil posebno teorijo: "Tadej Pogačar naj bi do Danca gojil zamero in ga želel zlomiti tudi psihološko."

Rivalstvo med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom že več let zaznamuje Dirko po Franciji. Od leta 2021 sta si največja tekmeca razdelila vse zmage, danski kolesar Michael Valgren pa je prepričan, da njun boj že dolgo ni več omejen le na sekunde in rumeno majico.

Član ekipe EF Education-EasyPost je v podkastu Domestique Hotseat predstavil zanimiv pogled na razmišljanje slovenskega šampiona.

"Pred mediji je Pogi srečen in nasmejan, a mislim, da do Jonasa goji določeno zamero. Želi ga spraviti v krsto, vsaj psihološko," je dejal Valgren.

In na čem sloni razlaga njegove teorije? Vingegaard je bil tisti, ki je slovenskemu kolesarju v letih 2022 in 2023 preprečil nadaljevanje zmagovitega niza na Touru.

Kraj, kjer ga je Jonas nazadnje premagal

Valgren je svoje besede izrekel pred deseto etapo s ciljem v Le Lioranu. Prav tam je Vingegaard pred dvema letoma v neposrednem obračunu premagal Pogačarja, zato je Danec pričakoval, da bodo pri UAE Team Emirates-XRG naredili vse, da se zgodba tokrat obrne.

Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil tudi deseto etapo na letošnjem Touru. In to na delu trase, na katerem ga je pred dvema letoma Jonas Vingegaard premagal. Tokrat se mu je slovenski kolesarski šampion oddolžil. | Foto: Reuters Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil tudi deseto etapo na letošnjem Touru. In to na delu trase, na katerem ga je pred dvema letoma Jonas Vingegaard premagal. Tokrat se mu je slovenski kolesarski šampion oddolžil. Foto: Reuters

Napovedal je popoln napad in poskus, da bi Vingegaardu zadali še en velik psihološki udarec. "Mislim, da bodo šli na vse ali nič in poskušali Jonasa še enkrat pokopati ter ga psihološko povsem zlomiti," je v ponedeljek dejal izkušeni Danec. "Skoraj tako je, kot da bi Pogačar razmišljal: 'Takrat me je premagal zadnjič, zdaj pa ga bom premagal še bolj prepričljivo.' Prav tega me je pred jutrišnjo etapo nekoliko strah."

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In Valgrenova napoved je dobila nadaljevanje. Pogačar je v deseti etapi napadel 16 kilometrov pred ciljem, se odpeljal tekmecem in slavil tretjo etapno zmago na letošnjem Touru. Vingegaard je ciljno črto prečkal na sedmem mestu, 44 sekund za Slovencem, njegov zaostanek v skupnem seštevku pa se je povečal na tri minute in 36 sekund.

Pogačar priznal, da je imel poraz v mislih

Da kraj in zgodovina vendarle nista bila povsem nepomembna, je po etapi dal vedeti tudi Pogačar. Pojasnil je, da so to etapo že dolgo imeli označeno in da se je dobro spominjal poraza proti Vingegaardu iz leta 2024.

Jonas Vingegaard je v skupnem seštevku še izgubil proti Pogačarju. | Foto: Guliverimage Jonas Vingegaard je v skupnem seštevku še izgubil proti Pogačarju. Foto: Guliverimage

Slovenski šampion je tako naredil nekaj, kar je zanj že značilno. Da napak ne ponavlja. In da ob vnovičnem prihodu na mesto zločina naredi vse, da se bo obrnilo njemu v prid. Podobno je storil že na Hautacamu in Col de la Loze, kjer je v preteklosti prav tako preživljal težke trenutke.

Vingegaard še ni odnehal

Kljub novemu udarcu Vingegaard ni želel pokazati zaskrbljenosti. Izpostavil je, da se njegove noge izboljšujejo in da se veseli daljših vzponov v drugem in tretjem tednu, na katerih naj bi imel več možnosti za boj s Pogačarjem. A v zadnjih izvedbah Toura smo iz Jonasovih ust že večkrat slišali optimizem, cesta pa je nato pokazala drugačno sliko.

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