Avtor:
S. K.

Četrtek, 7. 5. 2026, 20.28

1 ura, 16 minut

Jonas Vingegaard

Vingegaardov pogled proti Touru: Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak …

Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard: Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak sem ga že premagal in verjamem, da mi lahko to uspe še enkrat.

Foto: Guliverimage

Danski kolesarski šampion Jonas Vingegaard bo jutri startal na svojem prvem Giru v karieri. Na letošnji Dirki po Italiji je osrednji favorit za skupno zmago, s to pa bi zaokrožil zbirko grand tourov in se vpisal v zgodovino šele kot osmi kolesar s tovrstnim dosežkom. To bi mu uspelo prej kot velikemu rivalu Tadeju Pogačarju, s katerim sta krojila razplet na zadnjih petih Dirkah po Franciji. Na Giro se je Danec podal tudi z mislijo na julijski vrhunec sezone v Franciji.

Jonas AI
Sportal Jonas Vingegaard je zmagovalec Gira 2026. Ali pa vendarle ne?

Jonas Vingegaard bo poskušal letos po vzoru Tadeja Pogačarja iz leta 2024 osvojiti dvojček Giro - Tour. V Dančevi ekipi Visma | Lease a Bike so lani ugotovili, da je bil Vingegaard na svojem drugem grand touru v sezoni še za odtenek boljši kot na prvem, kar pomeni, da mu tritedensko mučenje na italijanskih cestah ne bi smelo škodovati v pripravi na julijsko dirko vseh dirk, francoski Tour. Ravno obratno, Giro bo zanj odlična priprava na Francijo.

"Moj tekmovalni program je bil več let zelo podoben. Čutil sem potrebo po spremembi. Giro je velik cilj in prepričan sem, da bom potem tudi na Tour prispel v vrhunski formi," je v intervjuju za italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport povedal Vingegaard. Lani je moral na Touru po letih 2021 in 2024 še tretjič priznati premoč večnemu tekmecu Tadeju Pogačarju, medtem ko je rumeno majico osvojil v letih 2022 in 2023, ko je bil Pogačar drugi. Slovenec ima še zmago iz leta 2020, a takrat kapetan Visme ni bil Vingegaard, pač pa Primož Roglič.

"Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak ..."

Epski dvoboj Pogačarja in Vingegaarda je tako zaznamoval zadnjih pet Tourov in tudi letos naj bi bilo tako, meni Danec, ki pa je letos izjemno optimističen, da mu številko ena svetovnega kolesarstva vendarle lahko uspe streti. Poudaril je, da noben kolesar v sodobnem kolesarstvu Pogačarja v treh tednih ni tako dosledno mučil kot prav on. "Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak sem ga že premagal in verjamem, da mi lahko to uspe še enkrat," pravi.

Lani je osvojil Vuelto, čez tri tedne lahko postane osmi kolesar z zmagoslavji na vseh treh grand tourih. Foto: Guliverimage

A zdaj je povsem osredotočen na Giro, na katerem bo dirkal prvič v karieri. Če bo po treh tednih dirkanja v Rimu še lastnik kultne rožnate majice, bo zaokrožil zbirko grand tourov. V tej ima poleg dveh zmagoslavij s Toura od lani še špansko Vuelto. Ta Pogačarju še manjka. "Da, osvojiti to trojno krono je moj cilj ... in to je to," ambicij ne skriva danski šampion. "To bi pomenilo ustvariti delček zgodovine," dodaja.

Z osvojitvijo vseh treh tritedenskih dirk bi se vpisal v prestižen klub, v katerem so le kolesarske legende Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali in Chris Froome.

