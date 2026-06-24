Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard pred začetkom Dirke po Franciji ne skriva samozavesti. Član ekipe Visma | Lease a Bike verjame, da se lahko po dveh letih znova vrne na vrh Toura, kjer ga čaka nov veliki spopad s Tadejem Pogačarjem. Ob tem poudarja, da je po vseh padcih in težavah spet našel občutek, ki ga je imel v svojih najboljših letih.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija, že zdaj pa je jasno, da bo ena od osrednjih zgodb znova dvoboj med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Slovenec je osvojil zadnji dve izvedbi Toura – skupno se lahko pohvali s štirimi lovorikami na najbolj prestižni kolesarski dirki - in tudi v tej sezoni znova kaže izjemno moč. Vingegaard v Francijo prihaja po zelo uspešnem obdobju, potem ko je osvojil Giro d'Italia in se lahko zdaj pohvali z zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Hkrati si je vrnil prepričanje, da lahko znova poseže po rumeni majici.

Danski kolesar je po zmagi na Giru, kjer je dobil pet etap in prepričljivo osvojil rožnato majico, dobil dodatno potrditev, da je na pravi poti: "To je bila za nas zagotovo dobra dirka, dala nam je nekaj samozavesti, pa tudi nekaj vere, da lahko, da lahko tudi mi zmagamo na Touru."

Zaupa vase in v načrt Visme

Pri Vismi pred Tourom veliko stavijo prav na občutek, da je Vingegaard znova tisti pravi in da bo lahko po zmagi na Giru sproščen dirkal na Dirki po Franciji. Tako kot Pogačar ima tudi sam v tem koledarskem letu izjemno uspešno leto. Spomladi je dobil Pariz–Nico in Dirko po Kataloniji, nato pa še Giro. Nastopil je zgolj na večetapnih dirkah za razliko od Pogija, ki ga je spomladi srce gnalo na spomladanske enodnevne klasike, na katerih je bil zelo uspešen.

Skupna zmaga na Giru psihološko dobro vpliva na Jonasa Vingegaarda, saj je zdaj osvojil vse tri Grand Toure. Foto: Guliverimage

Vingegaard medtem poudarja, da njegova samozavest ni pomembna le zanj, ampak za celotno ekipo: "Zelo močno verjamem vase in to tudi drugim fantom daje vero. In res verjamejo v načrt, ki ga imamo, ter verjamejo, da je mogoče znova zmagati na Dirki po Franciji."

To bo za Vismo še posebej pomembno, saj Pogačar v Francijo prihaja kot osrednji favorit in bodo iskali pot, kako ga premagati. Slovenski as je v zadnjih sezonah premikal meje, v tej pa prav tako blesti, kar je pokazal tudi na nedavni Dirki po Švici, ko je deklasiral konkurenco na svoj nepredvidljiv način.

Po padcih spet našel sebe

Vingegaardova pot do letošnjega Toura je bila povsem drugačna kot pri zadnjih dveh izvedbah. Leta 2024 je grdo padel na Dirki po Baskiji, kar je močno zaznamovalo njegove priprave na Tour. Leto pozneje mu je načrte zmotil še padec na Pariz–Nici.

Foto: Guliverimage

Zato zdaj še toliko bolj poudarja, da ima občutek, da je najtežje obdobje za njim: "Od takrat je bil to zame velik cilj. Seveda je bilo, kot sem rekel, veliko neuspehov, a čutim, da je to zdaj za mano. Znova sem zrasel in se počutim bolj jaz. Vzelo mi je nekaj časa, a zdaj končno čutim, da sem isti človek, kot sem bil pred vsemi temi težavami," je povedal Vingegaard.

In ni ostal le pri tem. Prepričan je, da se ni zgolj vrnil na staro raven, ampak da je zdaj celo močnejši: "Čutim, da sem šel še dlje ter da sem celo močnejša različica tistega, kar sem bil takrat."

Pogačar je mož, ki ga želijo premagati

Čeprav Vingegaard verjame, da je znova pravi, ga čaka izjemno zahteven izziv. Pogačar je v zadnjih dveh izvedbah Toura postavil visoko letvico, v sezoni 2026 pa je že pred julijem kazal, da je kolesar, ki lahko napade praktično na vsakem terenu.

Tadej Pogačar kraljuje na kolesarskih dirkah. Foto: Guliverimage

Slovenec je letos poleg vsega dobil tudi tri spomenike (Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji, Dirka Liege–Bastogne–Liege), zato bo v Franciji znova osrednji favorit.

Ljubitelji kolesarstva si lahko medtem že manejo roke, saj bo Tour dobil novo poglavje velikega spopada, ki je v zadnjih letih zaznamoval svetovno kolesarstvo – vendarle sta zmagovalca zadnjih šestih izvedb Dirke po Franciji –, čeprav so mnogi mnenja, da bi lahko vse skupaj začinil tudi mladi Paul Seixas.