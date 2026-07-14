Vingegaard po velikem zaostanku išče pozitivne plati: Lahko bi bilo precej slabše

Ko je Tadej Pogačar približno 15 kilometrov pred ciljem desete etape Dirke po Franciji silovito napadel, Jonas Vingegaard na njegovo pospeševanje ni niti poskušal odgovoriti. Kot je Danec po etapi pojasnil, je bila odločitev zavestna. Namesto da bi se zapodil za slovenskim tekmecem in tvegal popoln zlom, je takoj prešel na svoj ritem.

Na vzponu Col de Pertus je tempo za kapetana ekipe Visma | Lease a Bike še narekoval Davide Piganzoli, a tudi njegova pomoč ni mogla preprečiti nove Pogačarjeve demonstracije moči.

"Ko je (Tadej, op. p.) napadel, sem takoj izbral svoj ritem. To sem moral storiti," je Jonas Vingegaard po etapi povedal za Eurosport. "Mislil sem, da me do cilja čaka nekakšen posamični kronometer. Na srečo sem na zadnjem vzponu dobil nekaj pomoči."

🗣️ “Mis piernas están yendo cada vez mejor”



🚴🏽 @VingegaardJonas cruzó la meta exhausto tras responder al ataque de @TamauPogi . Aun así, se mostró optimista y aseguró que sus piernas van mejorando con el paso de los días y que espera rendir a su mejor nivel cuando lleguen las… pic.twitter.com/D07AkQZSuz — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

V zasledovalni skupini so bili med drugim Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso in Paul Seixas. Vingegaard je z njihovo pomočjo vsaj nekoliko omejil izgubo, zato z razpletom ni bil povsem nezadovoljen. "Za nas je bil dan soliden. Lahko bi bilo precej slabše."

"Noge so iz dneva v dan boljše"

Čeprav je v zaključku izgubil stik tudi z nekaterimi tekmeci iz zasledovalne skupine, je iz zahtevne etape potegnil predvsem pozitivne občutke. "Noge so iz dneva v dan boljše. Veselim se daljših vzponov. Upam, da bosta zadnja dva tedna zame boljša od dosedanjega dela dirke," si želi Danec, ki nastopa na svoji drugi tritedenski dirki v sezoni. Prvo, Giro d'Italia, je prepričljivo dobil.

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