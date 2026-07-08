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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
19.56

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Sreda, 8. 7. 2026, 19.56

26 minut

Vingegaard po padcu v zaključku etape reševal dan na Campenaertsovem kolesu

Avtor:
A. T. K.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je po padcu in menjavi kolesa vseeno uspel nadoknaditi zaostanek in ciljno črto prečkal z istim časom kot glavni tekmeci. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je po padcu in menjavi kolesa vseeno uspel nadoknaditi zaostanek in ciljno črto prečkal z istim časom kot glavni tekmeci.

Foto: Guliverimage

Jonas Vingegaard, eden glavnih favoritov za zmago na letošnji Dirki po Franciji, se je v zaključku pete etape znašel v zapletu ob padcu, ki je razbil glavnino nekaj več kot pet kilometrov pred ciljem. Danec je moral v kaotični končnici zamenjati kolo, etapo pa je končal na kolesu moštvenega kolega Victorja Campenaertsa. Kljub vsemu je v cilj prišel brez časovne izgube v primerjavi z neposrednimi tekmeci za skupno zmago.

Do padca v glavnini je prišlo le nekaj metrov pred območjem, kjer bi v primeru nesreče že veljalo pravilo nevtralizacije časov. Ker se je incident zgodil še zunaj varne cone, je moral Jonas Vingegaard v zadnjih kilometrih loviti skupino, pri čemer mu je na pomoč priskočil pomočnik Victor Campenaerts, ki mu je odstopil svoje kolo.

"Slišali smo, da je bil Jonas vpleten v padec oziroma da je bil vsaj nekako udeležen v njem," je za dansko TV2 povedal športni direktor Visme Marc Reef. "Hitro je dobil novo kolo od Victorja Campenaertsa, fantje pa so bili takoj ob njem. Navili so tempo v lovljenju in na koncu so vsem pripisali isti čas."

V praksi je to pomenilo, da je Danec ciljno črto prečkal 14 sekund za zmagovalcem etape, debitantom na Touru Olavom Kooijem (Decathlon CMA CGM), a so mu komisarji dodelili isti čas kot njegovim tekmecem za skupni seštevek, tudi Tadeju Pogačarju in Paulu Seixasu.

Reef je po etapi pohvalil ekipo za hitro reakcijo. "Vedeli smo, da prihaja nevaren zavoj s pločnikom na desni strani. Vedeli smo, kaj nas čaka," je dejal. "Še vedno mislim, da smo zaključek izpeljali dobro in da smo bili skupaj. Ob padcu vedno nastane nekaj zmede, toda Jonas je dobil Victorjevo kolo, dobro smo vozili do cilja in na koncu nas to ni stalo ničesar."

Nekaj časa sicer ni bilo jasno, ali bo Vingegaard res dobil isti čas kot Pogačar. Slovenec je drugo skupino pripeljal v cilj na 21. mestu, Vingegaard pa je bil 53. Med kolesarji so bile vidne razlike, a nobena ni bila dovolj velika, da bi komisarji ustvarili novo ciljno skupino. Za kaj takega bi morala razlika znašati vsaj tri sekunde.

"Med kolesarji so bili povsod vmes še drugi tekmovalci, zato ni bilo trisekundnih razlik," je za Sporzo pojasnil Reef. "Med Pogačarjem in Jonasom je bilo približno deset sekund, a so bili vmes drugi kolesarji. Zato vsi dobijo isti čas."

Norvežan ostaja v rumenem, Pogačar in Vingegaard z enakim časom na četrtem oz. petem mestu

Po petih etapah vodi Norvežan Torstein Træen (Uno-X Mobility), s skoraj osmimi minutami zaostanka pa sta na četrtem in petem mestu Tadej Pogačar in Vingegaard (+7:53). Tour se bo v šesti etapi znova približal Pirenejem, kolesarje pa čaka zahtevna etapa prek Col du Tourmaleta do Gavarnie-Gèdra. Tudi to bomo na Sportalu spremljali v živo.

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