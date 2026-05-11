Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
11.30

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 11.30

35 minut

Vingegaard ni navdušen nad dolgo selitvijo na Giru: na letalo z masko in razkužilom

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonas Vingegaard | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kolesarji na Dirki po Italiji imajo že po treh tekmovalnih dneh prvi prosti dan. Razlog je selitev karavane iz Bolgarije, ki je gostila uvodne tri etape, na jug Italije, kjer se bo priljubljena rožnata dirka v torek nadaljevala s četrto etapo med Catanzarom in Cosenzo. Takšne selitve med dirko med kolesarji razumljivo niso najbolj priljubljene. Med tistimi, ki nad dodatnim potovanjem niso navdušeni, je tudi prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard, ki se je na letalo odpravil z zaščitno masko in razkužilom za roke. In to sploh ni edini polet na letošnjem Giru.

Tako kot v letih 2022 in 2025 imajo kolesarji na Giru prvi prosti dan že po treh etapah. Leta 2022 se je karavana po uvodu na Madžarskem iz Balatonfüreda preselila v Italijo, lani pa so morali kolesarji po začetku dirke v Albaniji pripotovati iz Vlore.

Posnetek transferja ekipe Team Picnic PostNL, ki odlično povzame zahtevnost transferja iz Bolgarije na jug Italije:

Kot smo že poročali, takšna selitev prinaša številne logistične izzive. Za ekipe je velik zalogaj že to, kako do starta četrte etape spraviti ekipne avtobuse in vso spremljevalno opremo. Pot iz Sofije do juga Italije z avtomobilom traja najmanj 19 ur, vse ekipe pa nimajo na voljo drugega ekipnega avtobusa, ki bi jih že čakal na Apeninskem polotoku.

Giro pokal
Sportal Start Gira zunaj Italije? Sliši se dobro, kako pa je v resnici?

Za kolesarje je pot nekoliko preprostejša, saj so iz Sofije proti jugu Italije odpotovali z letalom, a tudi nad tem niso bili pretirano navdušeni. Med njimi je bil tudi prvi favorit Jonas Vingegaard. "Raje bi se izognil tej poti, sem pa s seboj vzel masko in razkužilo za roke," je Danec povedal za danski časnik Feltet. In ni bil edini. Številni kolesarji so se na letalo podali opremljeni z maskami, ki so nas spomnile na covidne čase. 

Poleg kolesarjev ekipe Visma | Lease a Bike so se takoj po koncu tretje etape v Italijo odpravili tudi člani ekipe Unibet Rose Rockets. Ekipa je na Instagramu objavila fotografijo lastnika moštva Josseja Westerja in Vingegaarda, ki na letališču izbirata steklenico vina.

jonas letališče | Foto:

Po predzadnji etapi nov polet

To pa ne bo zadnja večja selitev na letošnjem Giru. Po 20. etapi, ki se bo končala v Piancavallu na severu Italije, bo morala karavana odpotovati še v Rim, kjer bo na sporedu zadnja etapa.

Po prvih treh etapah vodi 24-letni Urugvajec Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), presenetljivi zmagovalec 2. etape. 

Podoben zaključni premik je Giro že doživel tudi v zadnjih letih. Primož Roglič je leta 2023 v rožnati majici v Rim prišel po nepozabnem gorskem kronometru na Svete Višarje, kjer je z drugega mesta skočil na prvo in si tlakoval pot do skupne zmage. Tadej Pogačar pa je leto pozneje v prestolnico pripotoval po etapi z izhodiščem v Bassanu del Grappa, kjer je še dodatno utrdil prepričljivo vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Sportala je takrat proti Rimu odpotovala s posebnim vlakom, na katerem se je proti večnemu mestu peljal tudi sloviti pokal neskončnosti, ki velja za eno najlepših lovorik v svetu športa.

Leta 2024 smo se proti Rimu peljali z vlakom, ki je prevažal zmagovalni pokal Gira. | Foto: Ana Kovač Leta 2024 smo se proti Rimu peljali z vlakom, ki je prevažal zmagovalni pokal Gira. Foto: Ana Kovač

Preberite še:

Giro 3. etapa Paul Magnier
Sportal Fotofiniš v Sofiji: 22-letni debitant slavil za pol kolesa!
Adam Yates
Sportal Dan po grdem padcu na Giru nove slabe novice
Adam Yates
Sportal Dan po kaosu na Giru: štirje končali, Yates krvav, čakajo se nove informacije
Ercole Baldini
Sportal Navijači so se obrnili proti njemu, postal je tarča posmeha
Guillermo Thomas Silva
Sportal Urugvajcu ciljni šprint in rožnata majica, etapo zaznamoval grd množični padec

Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.