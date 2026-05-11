Vingegaard ni navdušen nad dolgo selitvijo na Giru: na letalo z masko in razkužilom

Kolesarji na Dirki po Italiji imajo že po treh tekmovalnih dneh prvi prosti dan. Razlog je selitev karavane iz Bolgarije, ki je gostila uvodne tri etape, na jug Italije, kjer se bo priljubljena rožnata dirka v torek nadaljevala s četrto etapo med Catanzarom in Cosenzo. Takšne selitve med dirko med kolesarji razumljivo niso najbolj priljubljene. Med tistimi, ki nad dodatnim potovanjem niso navdušeni, je tudi prvi favorit za skupno zmago Jonas Vingegaard, ki se je na letalo odpravil z zaščitno masko in razkužilom za roke. In to sploh ni edini polet na letošnjem Giru.

Tako kot v letih 2022 in 2025 imajo kolesarji na Giru prvi prosti dan že po treh etapah. Leta 2022 se je karavana po uvodu na Madžarskem iz Balatonfüreda preselila v Italijo, lani pa so morali kolesarji po začetku dirke v Albaniji pripotovati iz Vlore.

Posnetek transferja ekipe Team Picnic PostNL, ki odlično povzame zahtevnost transferja iz Bolgarije na jug Italije:

Kot smo že poročali, takšna selitev prinaša številne logistične izzive. Za ekipe je velik zalogaj že to, kako do starta četrte etape spraviti ekipne avtobuse in vso spremljevalno opremo. Pot iz Sofije do juga Italije z avtomobilom traja najmanj 19 ur, vse ekipe pa nimajo na voljo drugega ekipnega avtobusa, ki bi jih že čakal na Apeninskem polotoku.

Za kolesarje je pot nekoliko preprostejša, saj so iz Sofije proti jugu Italije odpotovali z letalom, a tudi nad tem niso bili pretirano navdušeni. Med njimi je bil tudi prvi favorit Jonas Vingegaard. "Raje bi se izognil tej poti, sem pa s seboj vzel masko in razkužilo za roke," je Danec povedal za danski časnik Feltet. In ni bil edini. Številni kolesarji so se na letalo podali opremljeni z maskami, ki so nas spomnile na covidne čase.

Poleg kolesarjev ekipe Visma | Lease a Bike so se takoj po koncu tretje etape v Italijo odpravili tudi člani ekipe Unibet Rose Rockets. Ekipa je na Instagramu objavila fotografijo lastnika moštva Josseja Westerja in Vingegaarda, ki na letališču izbirata steklenico vina.

Po predzadnji etapi nov polet

To pa ne bo zadnja večja selitev na letošnjem Giru. Po 20. etapi, ki se bo končala v Piancavallu na severu Italije, bo morala karavana odpotovati še v Rim, kjer bo na sporedu zadnja etapa.

Po prvih treh etapah vodi 24-letni Urugvajec Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), presenetljivi zmagovalec 2. etape.

Podoben zaključni premik je Giro že doživel tudi v zadnjih letih. Primož Roglič je leta 2023 v rožnati majici v Rim prišel po nepozabnem gorskem kronometru na Svete Višarje, kjer je z drugega mesta skočil na prvo in si tlakoval pot do skupne zmage. Tadej Pogačar pa je leto pozneje v prestolnico pripotoval po etapi z izhodiščem v Bassanu del Grappa, kjer je še dodatno utrdil prepričljivo vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Sportala je takrat proti Rimu odpotovala s posebnim vlakom, na katerem se je proti večnemu mestu peljal tudi sloviti pokal neskončnosti, ki velja za eno najlepših lovorik v svetu športa.

Leta 2024 smo se proti Rimu peljali z vlakom, ki je prevažal zmagovalni pokal Gira. Foto: Ana Kovač

Preberite še: