Veteran, ki je razkrinkal Armstronga: Živimo v obdobju, ko Tour osvajajo čisti kolesarji

David Walsh, priznani irski novinar, ki že več kot štiri desetletja spremlja Dirko po Franciji, svetovna javnost pa ga pozna predvsem kot človeka, ki je razkril dopinško ozadje Lancea Armstronga, pravi, da je Tour danes verodostojnejši kot nekoč, obdobje Tadeja Pogačarja pa označil za najboljše, odkar spremlja največjo kolesarsko dirko na svetu.

71-letni David Walsh, veteran britanskega športnega novinarstva, ki je dvom o superiornosti ene največjih ikon našega časa, Lancea Armstronga, sedemkratnega zmagovalca Dirke po Franciji, pretvoril v obsežno raziskovalno delo, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo ocenil, da Tour de France ostaja epska dirka, vendar se je močno spremenil, predvsem na bolje.

"Ko sem prihajal sem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, in potem v prvem desetletju tega stoletja ter vse tam do nekje sredine drugega desetletja tega stoletja, sem imel dvom o tem, ali gre dejansko za legitimno tekmovanje. Spraševal sem se, ali kolesarji spoštujejo pravila. V 80. letih se mi je zdelo, da jih ne, v 90. sem vedel, da jih ne, v prvem desetletju novega stoletja, v t. i. Armstrongovih letih, pa je vse skupaj postalo absurdno."

Prelom se je po njegovih besedah začel okoli leta 2010 oziroma 2011. "Od leta 2010 oziroma 2011 pa se vse skupaj popravlja. Veliko manj je goljufanja. Zdaj smo v obdobju, ko na Touru lahko zmagajo čisti kolesarji. Dirka je zdaj bolj verodostojna. In verodostojnost je ključna. Zame so zato Pogačarjeva leta najboljše obdobje Toura," je poudaril v pogovoru za STA.

Foto: Ana Kovač

"Če mi nekdo predstavi en dokaz o Pogačarju, ga bom temeljito preiskal"

Čeprav se ob prevladi Tadeja Pogačarja pojavljajo dvomi in namigovanja, Walsh poudarja, da v vseh teh letih ni prejel nobene konkretne informacije, ki bi slovenskega kolesarja povezovala z nedovoljenimi praksami.

"Če mi nekdo predstavi en dokaz o Pogačarju, ga bom temeljito preiskal. Pri Armstrongu je bilo tako, da so ljudje sami prihajali do nas in nam govorili: 'Dopingira se, predstavil vam bom dokaze.' Nič od tega se ne dogaja danes."

Leta 2017 je legendarni Walsh gostoval tudi na naših straneh:

Nočni testi po njegovem niso temeljili na konkretnih informacijah

Letošnji Tour je zaznamovala tudi razprava o nočnih dopinških kontrolah, ki so jih opravili pri nekaterih največjih zvezdnikih dirke.

Walsh je po lastnem raziskovanju prišel do prepričanja, da testi najverjetneje niso bili posledica konkretnih informacij.

"Čeprav se zaradi informacije, da je nočne teste odobril sodnik, zdi, da gre za utemeljen sum, se po bolj temeljitem pregledu prikaže drugačna slika. Ko začneš raziskovati in spraševati, kar sem počel v zadnjih dneh, prideš do prepričanja, da v resnici pravih sumov ni bilo. Seveda gre za moje mnenje, saj nam Mednarodna agencija za testiranje (Ita) nič uradnega ne pove."

Ob tem je opozoril na razliko med konkretnim sumom in splošno željo po zaostrovanju boja proti dopingu.

"Ampak tudi kot je poročal časnik L'Equipe v torek, je za tovrstne teste zadosti možnost obstoja nekega doslednega suma. Kar po svoje lahko pomeni že željo Ite, da stopnjuje boj proti dopingu. Zame to nista isti stvari. Razumem željo po ostrejšem boju proti dopingu, željo po elementu presenečenja, ampak nekaj popolnoma drugega bi bilo, če bi imeli konkretne informacije. In po mojem jih nimajo."

Walsh meni, da je Mednarodna agencija za testiranje pod pritiskom, da upraviči sredstva, ki jih prejema od krovne zveze, ekip, kolesarjev in organizatorjev dirk.

"Prepričan sem, da je Ita pod pritiskom, da pokaže svojim plačnikom - agencija vsako leto namreč dobi 10 milijonov evrov sredstev od Uci, ekip, kolesarjev in organizatorjev dirk -, da opravlja svoje delo. Zgleda, da se nekateri v Uciju sprašujejo, kaj jim ta znesek kupi, saj Ita v zadnjem obdobju ne uspe ujeti prekrškarjev."

Po njegovem mnenju so želeli pristojni predvsem pokazati, da se ne bojijo testirati največjih imen.

"Ker najbrž verjamejo, da ne bodo ujeli ljudi - ker se kolesarji ne dopingirajo, vsaj ne na način, ki bi ga odkrili -, so se zato odločili za to potezo, da lahko rečejo: 'Poglejte, kako trdo delamo. Ne bojimo se največjih imen, ne Pogačarja ne Vingegaarda.'"

Foto: Ana Kovač

"Nočni testi na Touru se mi zdijo zgrešeni"

Walsh, ki je vso kariero veljal za enega najostrejših nasprotnikov dopinga, nočnih testiranj med tritedensko dirko ne podpira.

"Zelo sem proti dopingu, ampak nočni testi na Touru se mi zdijo zgrešeni. Tega ne morete storiti tekmovalcem, ki vozijo takšno dirko. Samo pomislite, kako nevarno je voziti avto, ko ste utrujeni in vam primanjkuje spanca. Zdaj pa pomislite na kolesarje, ki so vsak dan po štiri ali pet ur na kolesu."

Po njegovem mnenju je pomanjkanje spanja pri kolesarjih, ki dan za dnem dirkajo po več ur, lahko tudi varnostno vprašanje.

Rekordi sami po sebi niso razlog za sum

Ob izjemnih predstavah najboljših kolesarjev se pogosto pojavljajo primerjave z rekordi iz preteklosti. Walsh opozarja, da zgolj hitrost ali izboljšanje najboljših časov ne moreta biti dokaz goljufanja.

"Rekordov ne moreš uporabiti kot razlog za sum. Hitrost tekmovalca ti v resnici ne pove nič. Saj veste, da je angleški tekač pred dnevi izboljšal rekord v teku na miljo. A ga moramo zaradi tega sumiti, da je goljuf? To ni inteligentno razmišljanje."

Pri primerjavah je po njegovem treba upoštevati velikanski napredek v prehrani, opremi, treningu in športni znanosti.

"Ko sem bil prvič na Touru, so kolesarjem med dirko dajali bagete, napolnjene z banano, da bi se okrepčali med etapami. Si predstavljate to? Celo bageto in banano. To ni najbolj prebavljiva hrana. In tekmovalci na takšni hrani bi redno zmagovali. Danes tekmovalci prejmejo 160 gramov ogljikovih hidratov v obliki gelov ali ploščic, ne da bi se ob tem najedli. To je bistvena razlika."

Spremenila so se tudi kolesa, oblačila, način priprav in sama telesna konstitucija kolesarjev, je poudaril za STA.

"Potem so tu kolesa. Ta so nekoč tehtala okoli devet kilogramov, danes tehtajo 6,6 kilograma. Oblačila so lažja in bolj aerodinamična. Ko sem začel pokrivati Tour, nihče še ni slišal za višinske priprave. Zdaj kolesarji opravijo daljše priprave na višini, večkrat na leto."

"Ceste so boljše, kolesarji so lažji, drugačne konstitucije imajo, njihovo razmerje med močjo in težo je veliko boljše ..."

Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Pogačar je nase opozoril že na Vuelti

Walsh je fenomen Tadeja Pogačarja začel podrobneje spremljati na Dirki po Španiji leta 2019. Takrat je komaj 20-letni Slovenec s tremi etapnimi zmagami osvojil tretje mesto v skupnem seštevku.

"Sami veste, da je Pogačar prvič opozoril nase na Vuelti leta 2019 (op. p. s tretjim mestom v skupni razvrstitvi). Takrat je imel 20 let in odvozil odlično dirko. Tri zmage, vse na gorskih etapah. Če ekipi Primoža Rogliča takrat ne bi pomagal Movistar, bi Pogačar najbrž zmagal že takrat."

Leto pozneje je Pogačar prvič nastopil na Touru. Čeprav je imel precej šibkejšo ekipo kot nekateri tekmeci in je v etapi z močnim bočnim vetrom izgubil minuto in pol, se ni predal.

"Leta 2020 je nato nastopil na Touru. Imel je precej šibko ekipo. V etapi z močnim bočnim vetrom se ni znašel in izgubil minuto in pol. A naslednji dan se je odločil napasti ter to minuto in pol nadoknadil."

Najboljša Pogačarjeva predstava na Touru po Walshovem mnenju ostaja gorski kronometer na La Planche des Belles Filles, na katerem je v predzadnji etapi prehitel Rogliča in osvojil svojo prvo rumeno majico.

"Na predzadnji dan je bil njegov zaostanek skoraj minuto in vsi so pričakovali, da bo Roglič zmagal. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, in ko se sprašujem, kaj je bila njegova najboljša predstava na Touru, bi rekel, da ravno tista vožnja na čas."

Predstava ljubezni do športa in odločenosti

Walsha pri takrat komaj 21-letnem Slovencu ni navdušila samo fizična predstava, ampak tudi njegov odnos do športa in način, kako je sprejel največjo zmago v dotedanji karieri.

"Tisti nastop je bila izjemna predstava ljubezni do tega športa in odločenosti, da se nikoli ne predaš. Po njej mi je v spominu najbolj ostala njegova izjava na novinarski konferenci, ki je sledila - ne spomnim se vprašanja - ampak odgovoril je, da bi se rad zahvalil svojim staršem, se malce ustavil, nato pa dodal, da zaradi genov, ki jih podedoval."

Po Walshovem mnenju je Pogačar že takrat pokazal skromnost in zavedanje, da ima izjemne naravne predispozicije.

"Po svoji prvi veliki zmagi je zmogel to skromnost, da je priznal, da ima srečo z geni. Narava mu je dala odlične fizične predispozicije za kolesarja. O tem pa ima tudi psihični pristop, ki mu omogoča, da to telo izkorišča. Je neverjetno tekmovalen, a obenem izjemno dober človek, spoštljiv do svojih tekmecev."

Foto: Guliverimage

Rekordi Pogačarju ne pomenijo veliko

Pogačar je s peto zmago na Touru izenačil rekord Jacquesa Anquetila, Eddyja Merckxa, Bernarda Hinaulta in Miguela Induraina, toda Walsh meni, da se Slovenec s številkami ne obremenjuje.

"To nič ne pomeni Pogačarju. Če ga ekipa ne bi potrebovala, bi se najbrž odločil voziti Vuleto pred leti in izpustiti Tour, saj nima obsesije s tem."

Podobno velja za rekord Marka Cavendisha, ki je na Touru zbral 35 etapnih zmag. Pogačar jih ima 26.

"Morda bo premagal rekord Marka Cavendisha po številu etapnih zmag (op. p. 35, Pogačar jih ima 26), ampak ne zaradi tega, ker je to njegov cilj. Njegov cilj je zmagovati na vsaki dirki, na kateri nastopi. Drugi se ukvarjajo s številkami."

Walsh upa, da bo Vuelto izpustil

Po koncu Toura ostaja odprto vprašanje, ali bo Pogačar letos nastopil tudi na Dirki po Španiji. Ekipa možnosti njegovega nastopa ni zanikala.

"Ne, nikakor tega ni zanikala. Če se bo Pogačar počutil dobro po tej dirki, bo bržkone nastopil na Vuelti. To bo njegova odločitev, saj je bolj pomemben od šefov v ekipi."

Walsh osebno upa, da bo Pogačar Vuelto izpustil in se osredotočil na jesenski del sezone.

"Sam sicer upam, da tega ne bo storil, saj mora paziti nase. Našel je način, kako nadzorovano nastopiti na Touru. Rad bi, da še enkrat osvoji Lombardijo in da znova napade naslov svetovnega prvaka. Ob tem mora seveda zmagati še na domačem evropskem prvenstvu. A na koncu bo odločitev njegova."

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