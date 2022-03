Najnovejši izziv kolesarja EF Education-EasyPost Lachlana Mortona je bil navdahnjen z željo po povečanju zavedanja o ruski invaziji na Ukrajino in zbiranju denarja za tiste, ki so bili razseljeni zaradi vojne.

Na pot proti ukrajinski meji se je profesionalni kolesar iz Münchna podal v zgodnjih sobotnih urah. Prevozil je 1.063 kilometrov ter prečkal Češko in Poljsko, njegov cilja pa je bil Korczow, ki meji na Krakovec v zahodni Ukrajini.

Po dveh hladnih nočeh vožnje, kolesaril je 42 ur, je premražen prišel na cilj. To ni njegov tovrstni ekstremni podvig. Lani je na primer 18 dni kolesaril po trasi Dirke po Franciji, prevozil 5.509 kilometrov in na kolesu preživel 225 ur. Takrat je zbiral sredstva za nakup koles zlasti za otroke v državah, kjer se kolesarstvo šele razvija. Zbral je toliko denarja, da so lahko kupili 3.138 koles.

Na poti iz Münchna do ukrajinske meje je zbiral denar za begunce. Ko je prišel na cilj, je znesek dosegel 193.334 ameriških dolarjev (175 tisoč evrov), zdaj pa je že presegel mejo 200 ameriških dolarjev. "No, tukaj sem prišel do meje. Hvala vsem, ki ste podprli to potovanje. Množica, ki me je danes spremljala na poti, mi je naredila prav poseben dan. Zbran denar je simbolika za stisko ljudi na drugi strani te meje. Upam, da se bo kolesarska skupnost lahko zbrala in pomagala podpreti te ljudi," je dejal Morton in dodal: "Samo poskušam narediti eno stvar, ki jo znam, in kolesarsko skupnost vključiti, da pomaga."

Če želite donirati in izvedeti več o ukrajinskem skladu za pomoč pri kriznih razmerah, kliknite tukaj.