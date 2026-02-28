Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) je zmagovalec uvodne belgijske klasike Omloop Nieuwsblad. Na trasi od Genta do Ninoveja (207,2 km) je na drugem mestu ugnal rojaka Tima van Dijkeja in tretjega Belgijca Floriana Vermeerscha. Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič preizkušnje ni končal.

Mathieu Van der Poel je okoli 45 km pred ciljem odgovoril na napad Vermeerscha (UAE Team Emirates-XRG) na enem od tlakovanih klancev, nato pa se jima je na poti proti čelu dirke pridružil še van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Skupaj so ujeli tri preostale ubežnike, 31-letni van der Poel pa je nato napadel na tlakovanem klancu Kapelmuur (1,1 km/7,3 %) in se ob vožnji mimo slovite kapelice zanesljivo otresel van Dijka in Vermeerscha.

Do konca je le še nadzoroval prednost, glavnina v ozadju, v kateri je prišlo do več padcev, eden od teh je ustavil tudi Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) 95 km pred ciljem, pa se ni mogla približati vodilnim.

Osemkratni svetovni prvak v ciklokrosu van der Poel je ciljno črto za 57. zmago v karieri prečkal 22 sekund pred van Dijkejem, še dve sekundi več je zaostal Vermeersch, sicer eden od predvidenih glavnih pomočnikov slovenskega asa Tadeja Pogačarja v spomladanski sezoni klasik.

Nizozemec je prvič dobil dirko Omloop Nieuwsblad. Foto: Guliverimage

Mohorič (Bahrain-Victorious) preizkušnje, potem ga je ustavil padec v glavnini 95 km pred koncem, ni končal. Vsaj za zdaj ni podatka o tem, ali je bil udeležen še ob kakšnem padcu v glavnini, teh je bilo namreč kar veliko.

Pred preizkušnjo je bil 31-letnik iz Podblice v širšem krogu kandidatov za visoka mesta, a je ostal brez uvrstitve. Že pred preizkušnjo je zaradi bolezni nastop na Omloopu odpovedal Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Sezona svetovne serije se bo nadaljevala prihodnjo soboto, ko bo leto 2026 na makadamski klasiki Strade Bianche začel tudi Pogačar. Dva dni prej bodo na trasi po slovenskem asu poimenovali enega od makadamskih sektorjev, potem ko je v zgodovini trikrat dobil to preizkušnjo (2022, 2024, 2025).

