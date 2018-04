Valgren presenetljivi zmagovalec dirke Amstel gold

Danec Michael Valgren je presenetljivi zmagovalec 53. klasične kolesarske dirke Amstel gold na Nizozemskem. Kolesar Astane je dobro izkoristil dejstvo, da so v zaključku favoriti pazili le eden na drugega, tako da mu je v zadnjih kilometrih uspel beg s Čehom Romanom Kreuzingerjem, od katerega je bil boljši v sprintu.

Michael Valgren danes ni kolesaril na kolesu za kronometer, ampak se je zato odlično znašel na navadnem in osvojil Amstel gold. Foto: Reuters

Tretje mesto je z zaostankom dveh sekund zasedel Italijan Enrico Gasparotto, za katerega je garal tudi njegov moštveni kolega pri ekipi Bahrain Meride in edini slovenski predstavnik na dirki Grega Bole, Gorenjec je na koncu zaostal tri minute in 26 sekund in zasedel 62. mesto.

Četrto mesto je zasedel Slovak Peter Sagan, peto Španec Alejandro Valverde, ki mu tudi tokrat ni uspelo Španiji zagotoviti prve zmage na tej dirki, šesto Belgijec Tim Wellens, sedmo Francoz Julian Alaphilippe, osmo pa še en Danec Jakob Fuglsang, ti kolesarji so si nabrali od 19 do 23 sekund zaostanka.

Drugi favoriti na čelu z Belgijcema Philippom Gilbertom, štirikratnim zmagovalcem dirke, in olimpijskim prvakom Gregom Avarmaetom so zaostali še več.

"A vseeno je moj uspeh še bolj posledica ekipne taktike"

Grega Bole je tokrat pomagal sotekmovalcu Enricu Gasparottu, da je prišel do tretjega mesta. Foto: Urban Urbanc/Sportida Za 26-letnega Valgrena je zmaga največji uspeh v karieri, prejšnjih pet je dosegel na manj prestižnih dirkah. Valgren je bil na Amstlu leta 2016, ko je zmagal Gasparotto, že drugi, letos pa je februarja dobil klasiko Omloop Het v Belgiji, zato njegova zmaga sicer pomeni presenečenje, a ne senzacije.

"Na Flandriji pred 14 dnevi sem bil četrti, vedel sem, da imam močne noge, vedel sem, da lahko tudi zmagam. A vseeno je moj uspeh še bolj posledica ekipne taktike. Močan je bil namreč tudi Fuglsang, tudi on je bil sposoben zmagati, toda ekipa je danes računal name, Jakob pa mi je veliko pomagal. Zelo bi bil razočaran, če tega Astani ne bi povrnil, zato sem moral zmagati," je dejal Valgren, ki je postal prvi Danec z zmago na edini nizozemski spomladanski klasiki svetovne serije.

Preizkušnja ardenskega trojčka, dolga 263 kilometrov, ki vsebuje 35 vzponov, se je po napovedih odločila v zadnjih kilometrih. Ne sicer na vzponu na Cauberg, ki je bil vse do predlani zadnji vzpon na dirki, tokrat je odločitev padla na ravnini, ko sta napadla Valgren - Astana je imela v najboljši skupini osmih kolesarjev edina dva predstavnika, poleg Valgrena še Fuglsanga - in Kreuziger, zmagovalec dirke leta 2013.