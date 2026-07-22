Vsi kolesarji na Dirki po Franciji so v ponedeljek, ko je bil dan počitka, opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje (Ita).

V izjavi Ita "potrjuje, da je bil 20. julija 2026, na dan počitka na Dirki po Franciji, izveden obsežen postopek odvzema krvi v okviru programa biološkega potnega lista športnika".

"V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji; gre za del protidopinškega programa Ite, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko," so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa.

Po navedbah agencije Ita ta val testiranj "dopolnjuje standardna testiranja pred začetkom tekmovanja, opravljena pri vseh kolesarjih".

Odvzem dodatnih vzorcev krvi agenciji Iti omogoča ocenjevanje nihanj ustreznih hematoloških bioloških označevalcev in krepitev dolgoročnega spremljanja individualnega profila vsakega kolesarja.

Pri Iti poudarjajo, da namen biološkega potnega lista športnika ni neposredno odkrivanje prepovedane snovi ali metode, temveč spremljanje določenih bioloških spremenljivk skozi čas, da bi zaznali spremembe, ki bi lahko kazale na učinke zlorabe prepovedanih sredstev.

Več ekip na Dirki po Franciji, med njimi Red Bull - BORA - hansgrohe, Decathlon-CMA CGM in Groupama-FDJ, je v torek potrdilo, da so jih prejšnji dan obiskali inšpektorji Ite.

Za razliko od testov, ki sta jih sredi noči na nedeljo opravila Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar in ki jih imajo mnogi kolesarji za nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob bolj običajnih urah, čeprav so nekateri športniki že ležali v postelji.

V ponedeljek zvečer je sindikat profesionalnih kolesarjev (CPA) obsodil nočne preglede in izjavil, da "lahko ovirajo okrevanje športnikov med najpomembnejšo in najtežjo dirko na svetovnem koledarju in so v nasprotju z zastavljenimi cilji".

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