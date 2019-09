V živo: Žilavi Quintana beži pred glavnino in je virtualno že pred Valverdejem

Na Dirki po Španiji, ki je zaradi odličnih predstav Primoža Rogliča (Jumbo - Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) med slovensko javnostjo požela veliko zanimanja, se obeta pester dan.

17. etapa je z 219,6 kilometra najdaljša na letošnji Vuelti, kolesarje pa bo popeljala od Arande de Duere do Guadalajare. Profil etape je pisan na kožo šprinterjem, a kot kaže trenuten položaj, bi etapo lahko krojili ubežniki.

Sestava ubežne skupine:



José Joaquín Rojas, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, Nairo Quintana (Movistar Team),

Silvan Dillier (AG2R La Mondiale)

Gorka Izagirre, Luis León Sánchez (Astana),

Dylan Teuns (Bahrain-Merida),

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe),

Jonas Koch (CCC Team),

Philippe Gilbert, Rémi Cavagna, Eros Capecchi, Tim Declercq, Fabio Jakobsen, James Knox, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step),

Lawson Craddock (EF Education First),

Sam Bewley, Dion Smith (Mitchelton-Scott),

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data),

Owain Doull, Wout Poels, Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard (Team Ineos),

Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Rob Power, Max Walscheid (Team Sunweb) in

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Ubežna skupina, v kateri je tudi Nairo Quintana (Movistar), z zaostankom 7:43 šesti v skupni razvrstitvi dirke, si je 80 kilometrov pred ciljem nabrala skoraj šest minut prednosti pred glavnino.

🏁 - 98 KM | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta19



🇪🇸 Así es como quedaría la general con las diferencias actuales del grupo de @NairoQuinCo.

🇬🇧 This is how GC would look like with the current gaps by the Quintana group.@TISSOT #OfficialTimeKeeper pic.twitter.com/XEfxSlfVeJ