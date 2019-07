V živo: na Touru je dan za hribolazce

Kolesarji na Dirki po Franciji se merijo na prvi pirenejski etapi, 209,5-kilometrski preizkušnji od Toulousa do Bagneres-de-Bigorreja, ki karavano pelje čez dva gorska prelaza prve kategorije, Col de Peyresourde in Horquette d'Ancizan. Rumeno majico brani Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Slovenske barve v moštvu Bahrain Merida še branita Matej Mohorič in Jan Tratnik.

Takoj po štartu današnje 12. etape so se začeli poskusi pobegov, glavnini pa se je kmalu odlepila velika skupina 42 kolesarjev, med njimi se je znašel tudi slovaški šprinterji, Slovak Peter Sagan (Bora Hansgrohe), Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) in Norvežan Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), ki so v prvem delu etape obračunavali za točke. Zeleno majico je zadržal Sagan.

Zbežalo kar 42 kolesarjev

Ubežna skupina je na vzponu na Col de Peyresourde (1.569 m. n. v., 13,2 kilometra klanca s sedemodstotnim povprečnim naklonom) razpadla na več manjših skupinic, vodstvo je je prevzel Francoz Lilian Calmejane (Total Direct Energie), tik pred vrhom znamenitega klanca pa ga je ujel in prehitel nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca, Belgijec Tomo Wellens (Lotto Soudal).

Močno razpotegnjena glavnina z rumenim Alaphilippom in obema Slovencema je na vrhu Peyresourda za vodilnim zaostajala več nekaj manj kot šest minut. Na spustu je pobegnil Avstralec Simon Clarke (EF Education First), Sagan in šprinterji so na klancu pričakovano popustili in se vrnili v glavnino.

Na vzponu na Horquette d'Ancizan (1.564 m. n. v., 9,9 km klanca s 7,5 odstotka p. n.) je dolgo v ospredju vztrajal Clarke, pa ga je kakšne štiri kilometre pred vrhom ujel Matteo Trentin (Mitchelton Scott), nekoliko zadaj je z napadi poskušal njegov moštveni kolega Simon Yates. Ta je v družbi Avstrijca Gregorja Mühlbergerja (Bora Hansgrohe) Trentina kmalu tudi ujel in prehitel.

Horquette d'Ancizan je prvi prečkal zmagovalec lanske Vuelte, Britanec Simon Yates, ki napada etapno zmago na Touru, v boju za rumeno majico pa ni nevaren, saj je za Alaphilippom pred današnjo etapo zaostajal več kot uro. Na spustu je Yatesa in Mühlbergerja ujel še Španec Pello Bilbao (Astana), glavnina pa je na vrhu vzpona za vodilnimi zaostajala več kot sedem minut.

Kolesarji se spuščajo v cilj v Bagneres-de-Bigorreju.

Kaj se dogaja v Bahrain Meridi?

Danes sta odstopila Avstralec Rohan Dennis (Bahrain-Merida) in Italijan Giacomo Nizzolo (Dimension Data). Nizzolo pa je preveč trpel zaradi posledic včerajšnjega padca, razlog za odstop svetovnega prvaka v vožnji na čas pa še ni znan. Preprosto je sestopil s kolesa, kasneje pa so ga v družbi agenta opazili pred avtobusom moštva. Po nekaterih informacijah naj bi bil za zaplet kriv spor s športnim direktorjem moštva Gorazdom Štangljem.

Vikend trpljenja

Jutri je na sporedu 27,2-kilometrski posamični kronometer v Pauju, konec tedna pa prinaša še dve zahtevni gorski preizkušnji. V soboto kratko, 117,5-kilometrsko etapo s ciljem na znamenitem Tourmaletu (19 kilometrov vzpona s povprečno naklonino 7,4 odstotka), 2.115 metrov nad morjem, v nedeljo pa poskočnih 185 kilometrov od Limouxa do Foix Prat d'Albisa,s štirimi kategoriziranimi klanci, enega druge in treh prve kategorije. Ciljni vzpon na 1.205 metrov visoki Prat d'Albis je dolg skoraj 12 kilometrov s povprečnim naklonom skoraj sedmih odstotkov.

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta 13. petek, 19. julij Pau-Pau (27,2) posamični kronometer 14. sobota, 20. julij Tarbes-Tourmalet (117,5) gorska 15. nedelja, 21. julij Limoux-Foix (185) srednje gorska ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes-Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard-Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun-Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville-Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet-Pariz (128 km) ravninska

