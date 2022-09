V živo: na delu prihodnost kolesarstva, kako visoko lahko poseže Govekar?

V ŽIVO: cestna dirka za člane do 23 let:

Foto: Guliverimage

Foto: UCI

Slovenski kvartet na cestni dirki za člane do 23 let: Anže Skok, Boštjan Murn, Matevž Govekar in Mihael Štajnar. Foto: Guliverimage

na čelu dirke so zdaj samo še trije kolesarji (in, v ozadju se vrstijo taktični napadi. Kolesarji vozijo ob morju, na poti proti startno-ciljnemu prostoru.se dobro vozi in je še vedno v igri za visoko uvrstitev.iz glavnine se vrstijo napadi. Prevladujejo Italijani in Danci. Ubežna šesterica ima dva kroga in pol do cilja samo še pol minute prednosti. Spet dežuje, kar pomeni, da bomo najverjetneje spet priča padcem, tako kot na začetku dirke. V glavnini sta še dva slovenska kolesarja, poleg Govekarja še Štajnar.V zgodnjih jutranjih urah so z dirko že opravili mladinci. Mavrično majico med mladinci je oblekel Nemec, ki je v ciljnem sprintu ugnal Portugalca. Tretje mesto je osvojil Belgijec(+0:55), najboljši Slovenec pa jena 23. mestu (+7:16).je osvojil 39. mesto (+11:50),pa dirke ni končal.pod največji slovenski uspeh v kategoriji do 23 let se je podpisal, ki je leta 2013 v Firencah postal svetovni prvak v cestni vožnji.v ospredju še vedno vztraja šesterica kolesarjev (Belgijec, Nemec, Čeh, Francoz, Švicarin Hrvat), ki ima pred zasledovalci minuto in 44 sekund prednosti.Kolesarji v kategoriji do 23 let se bližajo cilju. Za njimi je že več kot 100 kilometrov. Na selektivni progi so v konkurenci tudi štirje slovenski kolesarji:inki ima na tej trasi veliko možnosti za uspeh. Govekar, ki je letos že član ekipe Bahrain-Victorious, bi lahko nastopil na nedeljski članski dirki, a se je odločil, da skuša izkoristiti še zadnjo priložnost med mlajšimi člani.