V živo: Nibali lovi etapno zmago, Slovenca v glavnini z rumenim Alaphilippom

Dirka po Franciji, 14. etapa:

15:50: na spustu se je vodilnima Wellensu in Nibaliju pridružil še Elie Gesbert (Arkea-Samsic), vozijo 25 sekund pred zasledovalci (Zakarin, Sanchez, Sicard, Kämna, Calmejane), glavnina z rumenim Alaphilippom, zelenim Saganom, obema Slovencema, Mohoričem in Tratnikom, 40 kilometrov pred ciljem zaostaja dobro minuto.

⚪🔴 Tim Wellens is in very good shape! The polka dot jersey sprints to get the points at the top of the Col du Soulor!



⚪🔴 Tim Wellens semble en grande forme ! Le maillot à pois sprinte pour passer en tête du Col du Soulor ! #TDF2019 pic.twitter.com/riFPUMYjjp — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

15:33: Tim Wellens (Lotto Soudal), nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca je Soulor prečkal prvi, takoj za njim pa Nibali, rumeni Alaphilippe za njima zaostaja minuto in 40 sekund, vmes je sta še dve skupini, v drugi, minuto 20 za vodilnima sta tudi Mohorič in Sagan. Do cilja je še 54 kilometrov, po dolgem spustu sledi vrhunec dneva, vzpon na Tourmalet (2.115 m.n.v., 19 kilometrov klanca, povprečni naklon je 7,4 odstotka).

Nibali in Wellens ne ogrožata rumene majice, Italijan v skupnem seštevku zaostaja več kot 29 minut, Belgijec več kot uro.

Francoz Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ima krizo in je izpadel iz glavnine:

🔙 @romainbardet is dropped. Loosing time to target a stage victory ? 🇫🇷



🔙 Romain Bardet est lâché. Perd-il volontairement du temps pour pouvoir jouer les victoires d'étape ? 🇫🇷#TDF2019 pic.twitter.com/vKNUpje57d — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

15:20: Mohorič je na vzponu na Soulor popustil in zaostal, ubežna skupina se je raztrgala na manjše skupinice, v ospredju ostaja sedmerica z Nibalijem (še Zakarin, Sanchez, Sicard, Kämna, Wellens, Gesbert, Quintantilla), ki ima pred rumenim Alaphilippom slabi dve minuti prednosti.

15.15: 62 kilometrov do cilja je ubežna skupina začela razpadati.

15.00: karavana se vzpenja na Col du Soulor (11,9 kilometra, povprečni naklon 7,8 odstotka), ubežni skupini 17 tekmovalcev kolesarita kapetan Bahrain Meride Vincenzo Nibali in njegov pomočnik Matej Mohorič, njihova prednost pred glavnino pa 65 kilometrov pred ciljem znaša 2 minuti in 20 sekund.

🏔️ Breakaway riders have started the climb of the Col du Soulor.

🏔️ L'échappée est au pied du Col du Soulor.#TDF2019 pic.twitter.com/2ugRb9QnYn — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

Kmalu po štartu današnje etape je napadel Italijan Vincenzo Nibali, s seboj potegnil še pomočnika pri Bahrain Meridi Mateja Mohoriča, v uspešnem begu pa so se jima priključili še Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale), Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Carlos Verona (Movistar), Luis León Sánchez (Astana), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Lennard Kämna (Team Sunweb), Tim Wellens (Lotto Soudal), Lilian Calmejane, Romain Sicard, Rein Taaramäe (Total Direct Énergie), Ilnur Zakarin, Marco Haller (Katjuša-Alpecin), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) in Élie Gesbert (Arkéa-Samsic).