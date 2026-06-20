V Švici dan za specialiste za kronometer, a Pogačarja ne gre odpisati

Na Dirki po Švici bo danes na sporedu posamični kronometer. Kolesarji bodo v okolici mesta Aarburg prevozili 23,7 kilometra in 270 višinskih metrov. Čeprav se zdi, da je boj za skupno zmago zaradi prevlade Tadeja Pogačarja že odločen, pa je v kolesarstvu možno marsikaj. Prvi kolesar bo startal ob 14.57, Roglič bo na progo krenil ob 16.48, Pogačar pa kot zadnji ob 17.02.

Četrta etapa Dirke po Švici ne prinaša nobenega resnega vzpona, a bo kljub temu zelo pomembna za skupni seštevek. Na sporedu je 23,7 kilometra dolg posamični kronometer s štartom in ciljem v Aarburgu. Trasa je precej preprosta, hitra in ne pretirano tehnična. Po desetih kilometrih je predviden vmesni čas, večjih posebnosti pa na progi ni. Nekaj več ovinkov je le v srednjem delu, zadnji kilometri pa so povsem ravni in zelo hitri.

Edini nekoliko bolj razgiban del trase je pri vmesnem času po dobrih desetih kilometrih, kjer kolesarje čaka približno 600 metrov dolg odsek s skoraj štiriodstotnim naklonom.

Profil trase za kronometer (23,7 km):

Tadej Pogačar, ki vodi v skupnem seštevku dirke, sicer ni specialist za ravninske kronometre, a zdaj že vemo, da prvega kolesarja sveta ne gre nikoli odpisati. Eden glavnih kandidatov za etapno zmago je tudi Mathias Vacek iz ekipe Lidl-Trek, ki je trenutno odličen četrti v skupnem seštevku in prvi med mladimi kolesarji.

Startni časi favoritov Kolesar Ekipa 15:39 Alec Segaert Bahrain Victorious 15:57 Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 16:43 Felix Großschartner UAE Team Emirates-XRG 16:48 Primož Roglič Red Bull-BORA-hansgrohe 16:52 Tobias Foss Netcompany INEOS 16:56 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 16:57 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 16:59 Mathias Vacek Lidl-Trek 17:02 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

Med favoriti za jutrišnji kronometer bo prvi na progo (15.39) krenil Alec Segaert iz ekipe Bahrain Victorious. Belgijec je eden od specialistov za vožnjo na čas in bo že zgodaj postavil pomembno orientacijsko merilo za preostale favorite.

Ob 15.57 bo sledil Mauro Schmid iz ekipe Jayco-AlUla, nato pa se bo dogajanje med največjimi imeni zgostilo v zadnjih dvajsetih minutah. Ob 16.43 bo nastopil Felix Großschartner iz UAE Team Emirates - XRG, pet minut za njim pa še slovenski as Primož Roglič iz Red Bull - BORA - hansgrohe, ki bo skušal kronometer izkoristiti za napredovanje v skupnem seštevku, kjer je trenutno na 15. mestu (5:26 minute za vodilnim Pogačarjem).

Ob 16.52 se bo z rampe zapeljal nekdanji svetovni prvak v kronometru Tobias Foss iz ekipe Netcompany INEOS, ob 16.56 pa Ilan Van Wilder iz Soudal Quick-Stepa. Minuto pozneje bo na vrsti Brandon McNulty, specialist za vožnjo na čas in Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG.

Tik pred koncem bo ob 16.59 štartal še Mathias Vacek iz Lidl-Treka, ki je v Švici pokazal odlično formo, zadnji med favoriti pa bo ob 17.02 na progo krenil vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bo v kronometru branil rumeno majico in preveril občutke pred nadaljevanjem sezone, v kateri ga čakajo še precej večji izzivi.

Še pred moško preizkušnjo se bodo na identični progi pomerile kolesarke.

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