V sredo se začenja kolesarski teden, preverite, kje bodo zapore

V sredo, 17. junija se v Velenju začenja 32. kolesarska dirka Po Sloveniji, ki so bo po petih etapah končala v nedeljo, 21. junija v Novem mestu. Prireditelji slovenske pentlje, ki bo na naše ceste spet privabila tudi največje ekipe svetovnega kolesarstva in nekaj izjemno zanimivih kolesarskih zvezdnikov, se veselijo vseh navijačev ob trasah, obenem pa voznike prosijo za nekaj potrpljenja. Za lažje načrtovanje dnevnih poti je tu obvestilo o zaporah cest.

"Od 17. do 21. junija bo Slovenija dihala v ritmu kolesarstva, s štartom prve etape pa se bodo začele tudi zapore cest vzdolž celotne trase. Daljše zapore bodo na prizoriščih startov in ciljev, na večjem delu trase pa bo policija izvajala mobilno zaporo," sporočajo prireditelji dirke Po Sloveniji.

Na startih in ciljih etap bodo prizorišča več ur popolnoma zaprta, v okolici pa bodo določeni prostori rezervirani za vozila ekip, medijev in osebja. V prvi etapi sta taki prizorišči Velenje (start) in Rogaška Slatina (cilj), v drugi Radlje ob Dravi in Orm,ož, v tretji Maribor in Celje, v četrti Kranj in Kranjska Gora ter v peti Litija in Novo mesto.

V času etape je po celotni trasi popolna mobilna zapora, ki običajno traja okli 15, 20 minut. Ko se karavana odpelje, se ceste spet odprejo, je pa v teh primerih potrebno upoštevati navodila policistov in redarjev.

V etapah, v katerih bodo v zaključku zaključni krogi (Rogaška, Ormož, Celje in Novo mesto) bo promet nekoliko bolj oviran.

Prometno bolj izpostavljeni kraji so: Rogaška Slatina (sreda, 17. 6.): kolesarji bodo pred prihodom v cilj opravili dva zaključna kroga. Potek dirke skozi kraj bo trajal približno eno uro, predvidoma med 15. in 16. uro*, zapora pa veljala že pred tem. Ormož (četrtek, 18. 6.): karavana bo prispela v Ormož, nato se bodo kolesarji povzpeli na Jeruzalem in se znova vrnili v Ormož. Prvič bodo v Ormožu okoli 14.45, cilj pa bo okoli 16. ure. Ciljni prostor bo zaprt več ur, druge se bo delala mobilna zapora. Celje (petek, 19. 6.): z vidika prometa je to najbolj obremenjena lokacija. Kolesarji bodo prispeli v Celje in se mimo železniške postaje odpravili v smeri Celjske koče. Po vzponu sledi spust v središče mesta, kjer bodo prvič prečkali ciljno črto, nato pa sledi še en manjši krog po središču mesta. Prvi prihod v mesto bo predvidoma ob 13.45*, krog po centru pa bo predvidoma potekal od 14.20 do 14.45*. Ciljni prostor in okolica bosta zaprta več ur, promet bo močno oviran v celotni okolici trase po mestu. Kranjska Gora & Vršič (sobota, 20. 6.): ciljni prostor v Kranjski Gori bo zaprt dlje časa, vse od jutranjih ur, ob prvem prečkanju karavane (iz smeri Jesenic proti Italiji) in ob prihodu karavane iz Vršiča pa se bo izvajala mobilna zapora. Cesta na Vršič od zapornic v Trenti do zapornic nad jezerom Jasna bo zaprta ves čas od 5. do 16. ure, v dopoldanskih urah pa se obeta tudi mobilna zapora iz Kranjske Gore v smeri Rateč in na povratku iz Predela proti Vršiču zaradi rekreativne preizkušnje MyTour of Slovenia, in nato zopet v času dirke Po Sloveniji. Promet čez prelaz se bo predvidoma sprostil po 16. uri*, sledijo pa lahko krajše zapore zaradi pospravljanja prizorišča. Novo mesto (nedelja, 21. 6.): kolesarji bodo v Novem mestu predvidoma ob 14.30*, nato sledi krog preko Trške Gore in ponoven prihod na Glavni trg. V tem času bo Glavni trg in okolica zaprta za ves promet, na Trški Gori se bo izvajala daljša mobilna zapora. *Predvideni časi glede na predvideno hitrost kolesarjev.

Poziv vsem obiskovalcem in udeležencem v prometu: - Poglejte si časovnice etap in se na pot odpravite pravočasno. Vedno poglejte zadnjo verzijo, saj se lahko zaradi nepredvidenih situacij trasa v manjšem delu spremeni. - Upoštevajte navodila policistov na motorjih, v avtomobilih ter izbranih točkah ob trasi, prav tako tudi navodila rediteljev, ki bodo skupaj s policijo skrbeli za tekoč potek dirke in varnost. - Prihod dirke in začetek mobilne zapore bodo opazno naznanili policisti z vklopljenimi zvočnimi in svetlobnimi signali. Sledilo bo še več policijskih vozil in vozila organizatorjev dirke in ekip. - Izvajala se bo popolna mobilna zapora, kar pomeni, da bo policija cesto zaprla pred prihodom kolesarjev in jo znova odprla po prehodu zadnjih vozilih v spremljevalni karavani. V tem času je na trasi prepovedana vožnja z vsemi vozili, prav tako tudi prečkanje ceste z vozili ali peš. Zapora bo na posameznem odseku predvidoma trajala do največ predvidoma 15-20 minut, seveda pa se lahko v primeru razpotegnjene skupine kolesarjev čas zapore tudi poveča. - Mobilne zapore bodo daljše na vzponih, saj se karavana tam močno raztegne. V soboto, 20. junija, bo na Vršiču dolgotrajna zapora tudi zaradi rekreativne dirke MyTour. - V kolikor boste potek dirke spremljali v družbi psov ali drugih domačih živali, naj bodo te na povodcu, da ne bodo stekle na cesto.

"Če naletite na zaporo, jo izkoristite za navijanje in spodbujanje kolesarjev v njihovem boju za najboljše možne uvrstitve na dirki," svetujejo prireditelji slovenske pentlje.

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