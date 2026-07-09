Šesta etapa Dirke po Franciji končno prinaša težko pričakovani prvi pravi gorski preizkus letošnje dirke. V ekipi UAE Emirates - XRG pričakujejo, da bo Jonas Vingegaard z napadom na slovitem Tourmaletu skušal premešati karte med favoriti, a hkrati opozarjajo, da njihov načrt velja le do trenutka, ko se oglasi Pogačarjev instinkt.

Dirka po Franciji se danes seli v Pireneje, s tem pa se začenja tudi prva resnejša bitka med favoriti za skupno zmago. Kolesarje na šesti etapi čaka sloviti Col du Tourmalet, eden najbolj mitskih vzponov v zgodovini Toura, v ekipi UAE Emirates - XRG pa pričakujejo, da bo prav tam prvič resneje udaril Jonas Vingegaard.

Tourmalet bodo kolesarji prečkali 38 kilometrov pred ciljem, po spustu pa bo sledil še dolg, 18-kilometrski ciljni vzpon. Športni direktor ekipe UAE Joxean Matxin Fernandez je prepričan, da bo Visma | Lease a Bike prav na slovitem pirenejskem velikanu poskušala načeti konkurenco.

Profil trase 6. etape Dirke po Franciji:

"Tourmalet bo ključni vzpon etape"

"Mislim, da bomo tam videli napad Jonasa Vingegaarda, s katerim bo skušal razredčiti skupino favoritov. To bo ključni vzpon," je Matxin povedal za nizozemski portal In de Leiderstrui.

V UAE so za današnjo etapo sicer pripravili načrt, a pri Pogačarju, ki rad sledi instinktu, ta nikoli ni dokončen. Slovenski šampion je v karieri že večkrat dokazal, da zna dirko obrniti po občutku, v trenutku, ko začuti, da ima prave noge. Prav zato v ekipi puščajo odprta vrata za različne scenarije.

"Načeloma lahko naš vodja Pogačar preprosto sledi napadu. Vsak dan imamo pripravljen načrt, a ta ni vklesan v kamen," je bil slikovit Matxin.

Col du Tourmalet je vzpon ekstra kategorije (HC). Z dolžino kar 17,1 kilometra in povprečnim naklonom 7,3 odstotka bi lahko že močno razredčil glavnino ter pokazal, kdo ima v nogah dovolj moči za boj z najboljšimi.

Veliko bo odvisno od sestave ubežne skupine

Prvi del etape bo po njegovih besedah namenjen predvsem nadzoru pobega. UAE bo moral paziti, da se v ubežni skupini ne znajde kdo od nevarnih kandidatov za visoko skupno razvrstitev. "Že na začetku se bo vnela bitka za mesto v pobegu. Videli bomo, ali se bo vanj poskušal vključiti tudi kdo od nevarnih tekmecev za skupni seštevek. Od tega bo odvisno, ali bomo morali prevzeti odgovornost in narekovati ritem," je dodal.

Ko pa bo dirka enkrat v polnem zamahu, bo veliko odvisno od Pogačarja. Če bo slovenski zvezdnik začutil priložnost, se lahko vnaprej pripravljen scenarij hitro spremeni. "Če se bo dirka razvijala drugače in bo Tadej sredi etape dal znak, da se počuti dobro, se lahko vse spremeni," je namignil Matxin.

Etapa se bo začela ob 12.25, cilj pa naj bi najboljši dosegli okoli 17.30. Tudi danes bomo dogajanje v živo spremljali na Sportalu.

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