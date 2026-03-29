Tilen Finkšt Tomasso Nencini

Nedelja, 29. 3. 2026, 18.00

Kolesarstvo, 12. velika nagrada Novega mesta

V Novem mestu najhitrejši Italijan, Finkšt četrti

Tilen Finkšt, Po Sloveniji 2025 | Tilen Finkšt je bil četrti. | Foto Aleš Fevžer

Tilen Finkšt je bil četrti.

Foto: Aleš Fevžer

Italijanski kolesar Tomasso Nencini se je veselil zmage na 12. veliki nagradi Novega mesta. Kolesar ekipe Solution Tech Nippo je po 168,5 kilometra dolgem kolesarjenju v sprintu premagal Grka Nikiforusa Arvanituja in rojaka Christiana Fantinija. Od Slovencev je bil na četrtem mestu najboljši kolesar iste ekipe kot zmagovalec, Tilen Finkšt.

Le mesto slabši je bil Marcel Gladek, tekmovalec kranjske ekipe Factor Racing, deseto mesto pa je zasedel Nejc Peterlin, predstavnik domačega moštva Novega mesta, oba sta bila v skupini 31, ki so v cilj prišli pred zasledovalci. Od Slovencev so bili v njej še Anže Skok (Novo mesto), Bastian Petrič (Pogi team Gusto) in Anže Ravbar (Factor Racing).

Na dirki druge kategorije, ki je prvi polovici vsebovala dva vzpona na Brezovico (6,6 km), v drugi, krožni pa je bila ravninska, je nastopilo 170 kolesarjev. Končalo jo je 144.

