Po mestnih ulicah danske prestolnice in njeni okolici so se na dirki svetovne serije Koebenhavn sprint merili številni najboljši sprinterji na svetu. Po 228 kilometrih je bil v ciljnem sprintu najhitrejši Belgijec Jasper Philipsen, član ekipe Alpecin-Premier Tech.

Osemindvajsetletni Belgijec je slavil pred domačinom Tobiasom Lundom Andresenom (Decathlon) in Avstralcem Samom Welsfordom (Ineos), delo pa mu je olajšal skupinski padec 18 kilometrov pred ciljem, ki je razredčil skupino favoritov.

Foto: Ana Kovač

Dirke sta se udeležila dva slovenska kolesarja. Žak Eržen (Bahrain Victorious) je zasedel 30. mesto z 20 sekundami zaostanka za najhitrejšim, Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki se je vrnil v tekmovalne arene po hujših poškodbah in padcu aprila na belgijskih klasikah, pa ni prišel do cilja.

Foto: Ana Kovač

Včeraj so s 156-kilometrsko dirko od Roskildeja do Koebenhavna opravila tudi dekleta, stopničke pa so zasedle nizozemske kolesarke. Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) je ponovila lansko zmago, drugo mesto je zasedla Charlotte Kool (Fenix – Premier Tech), tretje pa Nienke Veenhoven (Visma | Lease a Bike). Slovenskih kolesark na dirki ni bilo.

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