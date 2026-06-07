V izjemnem zaključku Gira zmagoslavje Demi Vollering, Urška Žigart osma

Zadnja etapa 37. Dirke po Italiji za ženske je postregla z dramatičnim zasukom v boju za rožnato majico. To je v 145-kilometrski deveti etapi s startom in ciljem v Saluzzu branila nizozemska veteranka Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime), ki pa je imela v skupnem seštevku le 49 sekund prednosti pred sedem let mlajšo rojakinjo Demi Vollering (FDJ United - SUEZ). Prednost je bila premajhna, Vollering jo je izničila in se veselila svoje prve zmage na rožnati pentlji. Van der Breggen je dirko končala na končnem tretjem mestu, na drugo se je namreč prebila 23-letna Nemka Antonia Niedermaier (Canyon/Sram). Edina Slovenka na dirki Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je drugi grand tour sezone končala na osmem mestu v skupnem seštevku.

Številka ena svetovnega ženskega kolesarstva, 29-letna nizozemska šampionka Demi Vollering, je v svojo imenitno zbirko zmag danes dodala še lovoriko z izvornega ženskega grand torua, Dirke po Italiji. Slovito rožnato majico je osvojila prvič v karieri, zdaj pa ima komplet, lani in letos je namreč dobila žensko Vuelto, leta 2023 pa ženski Tour de France.

Etapne zmage se je veselila Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE ADQ ) pred Novozelandko Niamh Fischer-Black, tretja pa je bila v zaključnem sprintu Nemka Antonia Niedermaier (Canyon/Sram). Urška Žigart je v cilj prišla kot 12., sedem minut in 17 sekund za zmagovalko, v skupnem seštevku pa je napredovala na končno osmo mesto (+ 12:19).

🔻 After 9 stage, the exciting final 1,000 metres of the Giro d’Italia Women 2026.



🔻 Dopo 9 tappe, gli ultimi entusiamanti 1000 metri del Giro d'Italia Women 2026



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #wow pic.twitter.com/TSllpTxS0x — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 7, 2026

Nemka pobegnila v virtualno vodstvo

Boj se je razvnel na prvem in najzahtevnejšem klancu zadnje etape, Montosu (I. kategorija, 8,6 km/9,7 %), ko je glavnini ušla trojica Niedermaier, Borghini in Fischer-Black. Tudi Demi Vollering je bila napadalna, a se je je nosilka rožnate majice Anna van der Breggen držala kot klop. Urška Žigart je v pestrem dogajanju obtičala v skupini za favoritinjami.

Še 55 kilometrov pred ciljem etape je imela vodilna trojica minuti in pol prednosti pred zasledovalkami z Vollering, van der Breggen, Lauren Dickson in Femke de Vries, kar je pomenilo, da je bila Nemka Niedermaier v virtualnem vodstvu na dirki, a so zasledovalke vztrajno manjšale zaostanek.

Do zadnjega kategoriziranega klanca etape, Colletta di Brondello (II. kategorija, 6,9 km/6,5 %), so Niedermaier, Borghini in Fischer-Black spet povečale prednost pred četverico z rožnato majico, v virtualno vodstvo je tako zopet skočila Nemka in to je bila napoved izjemno napetega zaključka 37. ženskega Gira. Skupina z Urško Žigart je tedaj za čelom dirke zaostajala že dve minuti in pol.

Odločilni napad Demi Vollering

V zadnjem kilometru vzpona je silovito napadla Vollering in se odlepila van der Breggen, še pred tem sta popustili de Vries in Dickson. Vodilna trojica se je na spust podala s 56 sekundami prednosti pred Vollering in z minuto 20 pred rožnato majico.

Demi Vollering attacks, and for the first time today Anna van der Breggen is in trouble.

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Attacca @demivollering e, per la prima volta oggi, Anna van der Breggen è in difficoltà.#GirodItaliaWomen #WOW #WonderfulWomen pic.twitter.com/9jou1MCa7M — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 7, 2026

28 kilometrov pred ciljem je Demi Vollering ujela vodilno trojico, medtem pa je osamljena Anna van der Breggen zaostajala 1:25 za ubežnicami. V virtualno vodstvo je tedaj prešla Vollering, ki je po osmih etapah zaostajala le 49 sekund za rožnato majico. Van der Breggen je nato kmalu dobila pomoč Femke de Vries, skupina z Žigart pa je zaostajala več kot dve minuti za vodilnimi.

Dvajset kilometrov pred ciljem Anni van der Breggen ni kazalo najboljše, vodilna četverica ji je bežala za 1:35, peta zmaga na ženski rožnati pentlji, s katero bi na večni lestvici ujela rekorderko Fabiano Luperini, pa ji je polzela iz rok. Zaostanek 36-letne nizozemske šampionke je do cilja le še naraščal, številka ena ženskega kolesarstva Demi Vollering pa je oddrvela zmagi naproti.

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