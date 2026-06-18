V Celju se v petek pričakuje več zapor cest

Petkova etapa kolesarske dirke Po Sloveniji od Maribora do Celja bo prometno ena najzahtevnejših. Največ zapor in ovir bo v Celju, kjer bo promet med približno 14.00 in 15.30 močno moten, območje cilja na Ljubljanski cesti, Prešernovi ulici in Trgu celjskih knezov pa bo zaprto dlje časa.

Petkova etapa dirke Po Sloveniji, ki bo kolesarje vodila od Maribora do Celja, bo prometno najbolj obremenjena predvsem v zaključnem delu. Organizatorji zato udeležence v prometu in obiskovalce pozivajo k strpnosti, sodelovanju in pravočasnemu načrtovanju poti.

Kolesarji bodo zadnji del etape vozili po Celju in okolici. Promet v mestu bo najbolj oviran med približno 14.00 in 15.30, območje cilja na Ljubljanski cesti, Prešernovi ulici in Trgu celjskih knezov pa bo zaprto dlje časa.

Karavana bo v Celje prispela po Cesti na Ostrožno in nadaljevala do Kidričeve ulice. Od tam bodo kolesarji zapeljali po Ljubljanski cesti v središče mesta, nato pa pot nadaljevali proti Celjski koči.

Po spustu s Celjske koče jih čaka še krog po Mariborski cesti, Podjavorškovi ulici, Opekarski cesti in Severni vezni cesti. Nato bodo znova zavili na Cesto na Ostrožno in ponovili del trase iz prvega obiska mesta.

Kdaj bodo veljale zapore?

Na območju Ljubljanske ceste, Prešernove ulice in Trga celjskih knezov bo že v četrtek, med 19.00 in 23.00 občasna zapora v trajanju približno 30 minut zaradi vzpostavitve prizorišča.

Foto: Tour of Slovenia

V petek bo na istem območju med 12.00 in 17.00 veljala popolna zapora. Dopoldne in zvečer so predvidene še občasne zapore v trajanju približno 30 minut zaradi vzpostavitve in pospravljanja prizorišča.

Na mestnih ulicah in cestah, po katerih poteka trasa etape, bo od 13.30 naprej veljala mobilna zapora skladno s časovnico dirke.

Za obiskovalce in domačine bo zato najbolj smiselno, da se v središče Celja odpravijo pravočasno, vozniki pa naj v času zaključka etape računajo na daljše zastoje in obvoze.