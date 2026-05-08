Anna Van der Breggen Urška Žigart Vuelta Feminina

Dirka po Španiji, 6. etapa

V brutalni etapi legenda do zmage, Urška Žigart napredovala tik za deseterico

Urška Žigart | Urška Žigart je po 17. mestu v gorski etapi v skupnem seštevku Vuelte napredovala na 12. mesto. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart je po 17. mestu v gorski etapi v skupnem seštevku Vuelte napredovala na 12. mesto.

Foto: Ana Kovač

Ženska izvedba Dirke po Španiji se preveša v odločilni del. Po petih pretežno ravninskih in razgibanih etapah, v katerih ni prišlo do večjih časovnih razlik, so kolesarke danes končno zapeljale v prave gore. Na 106 kilometrov dolgi etapi od Gijóna do ciljnega vzpona na Les Praeres je zmagala 36-letna Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime), olimpijska in dvakratna svetovna prvakinja, ki je ob tem prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Dobro se je borila tudi edina Slovenka na dirki, Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team), ki je v cilj pripeljala s 17. časom, minuto in 32 sekund za zmagovalko. V skupnem seštevku je napredovala na 12. mesto, kjer za vodilno zaostaja minuto in 48 sekund.

V 106,5 kilometra dolgi etapi s startom v Gijonu, najkrajši na dirki, je štirikratna zmagovalka Gira drugouvrščeno 23-letno Španko Paolo Blasi premagala za osem, še dve leti mlajšo Francozinjo Marion Bunel pa za 29 sekund. V skupnem seštevku je vrstni red prvih treh enak, Nizozemka ima 18 sekund prednosti pred Španko in 41 pred Francozinjo.

Nekoliko presenetljivo pa na zahtevni etapi, zadnjih 13 kilometrov je šlo ves čas navzgor, v zadnjih štirih kilometrih je bila naklonina več kot 12-odsotna, v ospredju nista bili preostali dve favoritinji, izkušeni Poljakinja Kasia Niewiadoma in lanska zmagovalka Toura Francozinja Pauline Ferrand-Prevot. Prva je zaostala minuto in devet sekund ter zasedla deseto mesto, druga pa je bila z zaostankom dveh minut in šestih sekund šele 22.

Zaostala je tudi za slovensko predstavnico Urško Žigart. Ta se je na vzponu hrabro borila, na koncu pa je z zaostankom minute in 34 sekund zasedla 17. mesto, kar je izenačenje njene najboljše etapne uvrstitve na Vuelti. V skupnem seštevku je napredovala za kar 11 mest in je zdaj na 12. mestu (+1.48). Na najpomembnejših dirkah je do zdaj njena najboljša skupna uvrstitev deveto mesto, ki ga je zasedla lani na Giru.

Svojo uvrstitev bo lahko izboljšala že v soboto, ko bo na sporedu najtežja etapa dirke, končala se bo z mitskim vzponom na Angliru, ki ga imajo mnogi za najtežjega na tradicionalnih dirkah. 

