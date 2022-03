Danes ob 14.00 se s 13,9 kilometra dolgim kronometrom začenja enotedenska Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Prvi favorit za skupno zmago je lanski zmagovalec Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki pa ga na poti do cilja čaka kar nekaj ovir. To bo prvi neposredni spopad na etapni dirki s še enim izjemnim mladim kolesarjem, Belgijcem Remcom Evenepoelom (QuickStep-AlphaVinyl). Pogačar bo danes zagotovo imel zadnjo besedo. Startal bo namreč kot zadnji.

Tadej Pogačar je sezono 2022 začel udarno. Zmagal je na obeh dirkah, na katerih je nastopil. Za uvod je najprej zmagal na etapni dirki po Združenih arabskih emiratih, nato pa prejšnjo soboto s spektakularnim pobegom 50 kilometrov pred ciljem pometel s konkurenco še na italijanski klasiki Strade Bianche.

Pogačar je v soboto s spektakularnim solo pobegom 59 kilometrov pred ciljem zmagal na italijanski klasiki Strade Bianche. Foto: LaPresse

Že 48 ur po italijanskem podvigu ga čaka nov izziv, obramba skupne zmage na 57. izvedbi Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

Pomembna bo že današnja uvodna etapa, 13,9 kilometra dolg kronometer po cestah Lida di Camaiore, ena bolj ključnih pa predzadnja, 215 kilometrov dolga etapa od Apecchia do gorskega cilja na Monte Carpegna (1.366 metrov, 6 kilometrov, 9,9 odstotka).

Štartni časi favoritov, vožnja na čas (13,9 kilometra): Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 14:40 Richie Porte (Ineos Grenadiers) 14.37 Romain Bardet (DMS) 14:55 Thibaut Pinot (FDJ) 15:16 Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 15:27 Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl ) 15:29 Tao Goegenhart (Ineos Grenadiers) 15:49 Mikel Landa (Bahrain Victorious ) 15:52 Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 16:13 Casper Asgreen (QuickStep-AlphaVinyl) 16.17 Jakob Fuglsang (Israel Start up Nation) 16.30 Miguel Angel Lopez (Astana) 16.33 Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 16.37 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 16:39



Jan Tratnik (Bahrain Victorious) 16:40 Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl) 16:41 Enrique Mas (Movistar) 16:43 Emanuel Buchmann (Bora – hansgrohe) 16:47 Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) 16:49 Giulio Ciccone (Trek Segafredo) 16:50 Tadej Pogačar (UAE Emirates) 16:56

Pogačarju bo lov na novo zmago skušala zagreniti serija izjemnih kolesarjev. Na startni listi so med drugim Remco Evenepoel in Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Tao Geoghegan Hart in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Foto: LaPresse

Vsi so neprimerno bolj sveži kot Pogačar, ki je včeraj na novinarski konferenci priznal, da še kako čuti posledice sobotnega napora na makadamskih cestah v okolici Siene, zgodovinskega toskanskega mesteca s posebnim šarmom.

"Zelo sem utrujen," je včeraj priznal Pogačar, ki računa, da se bo uspel regenerirati do današnjega starta v vožnji na čas. Zaveda se, da bo vseh sedem etap ključnega pomena osredotočenost na vsak detajl.

"Na dirki, kot je ta, moraš biti osredotočen vsak dan. Vsak dan se lahko zgodi karkoli. Ne bom rekel, da se bo dirka odločila v sobotni etapi, to se lahko zgodi že precej prej," pravi vodilni kolesar lestvice UCI, ki bo že danes nastopil odločno.

Foto: LaPresse

"Danes moram odpeljati svoj najboljši kronometer. Ne smem izgubiti preveč časa v primerjavi z ostalimi tekmeci za skupno uvrstitev. Če jim bom blizu, potem bo to dobro. Zaostanek med 10 in 20 sekundami bi bil sprejemljiv," napoveduje Pogačar.

Rogliča po nedeljski senzaciji čaka druga etapa Pariz-Nica

Drugi slovenski kolesarski matador Primož Roglič (Jumbo-Visma) medtem dirka na francoskih cestah. Po prvi etapi osemdnevne dirke Pariz-Nica je trenutno na drugem mestu. Kolesarji Jumba so včeraj uprizorili pravi šov. Roglič, Wout Van Aert in Laporte Christophe so v cilj pripeljali v isti liniji, a sta prva dva slednjemu, ki je novinec v ekipi, "džentelmensko" prepustila prvo mesto in rumeno majico vodilnega.

Primož Roglič in Wout Van Aert sta v prvi etapi dirke Pariz-Nica etapno zmago "džentelmensko" prepustila novincu v ekipi Christophu Laportu. Foto: Guliverimage