"Zelo sem zadovoljna, izboljšala sem svojo uvrstitev na Grand Tourih, a mislim, da je bilo tokrat dosegljivo tudi kakšno mesto ali dve več," je v pogovoru za Sportal priznala trenutno najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team), ki je zadnjo etapo Vuelte z legendarnim ciljnim vzponom na Angliru končala na sedmem mestu, v skupnem seštevku pa dirko sklenila na šestem, kar je njena najboljša uvrstitev na največjih etapnih dirkah. Konec meseca jo čaka nov velik izziv, Giro Donne, ki se bo 30. maja začel v Cesenaticu, rojstnem kraju Marca Pantanija.

Po odličnem nastopu v zahtevni zadnji etapi s ciljnim vzponom na mitski Angliru, ki velja za enega najtežjih vzponov v svetu kolesarstva tudi na moških dirkah, je Urška Žigart zasedla sedmo mesto, v skupnem seštevku pa z 12. napredovala na šesto mesto. Čeprav je z doseženim zadovoljna, priznava, da ima občutek, da bi tokrat lahko iztržila še več.

"Zelo sem zadovoljna, izboljšala sem svojo uvrstitev na Grand Tourih, ampak mislim, da je bilo tokrat dosegljivo tudi kakšno mesto ali dve več," je po koncu dirke v pogovoru za Sportal priznala edina slovenska kolesarska v ekipah svetovne serije in dodala, da bi lahko že dan prej dosegla več kot 17. mesto.

"Zadnja dva dneva smo imele na trasi res strme klance in mislim, da smo dokazale, da lahko tudi dekleta odpeljemo tako težke vzpone."

"Včeraj sem na žalost naredila manjšo napako, saj sem zadnji klanec na Les Praeres začela nekoliko za skupino in sem morala potem kar nekaj nadoknaditi. Ampak vseeno, danes sem zelo zadovoljna. Mogoče mi je na najbolj strmem delu manjkala kakšna prestava več, ampak na koncu sem vesela uvrstitve in zadovoljna s prikazanim," je dodala Žigart in se ob tem zahvalila ekipi za priložnost in zaupanje v boju za visoko skupno uvrstitev. Že podatek, da so ji v ekipi zaupali startno številko 101 (enica je rezervirana za kapetanke ekip) pove dovolj, čeprav sama pravi, da številka nima več tako velikega pomena.

Na Angliru brez posebnih priprav, a z nekaj prilagoditvami

Na sloviti Angliru, 12,4 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 9,7 odstotka, kjer so se kolesarke spopadle z izjemno strmimi odseki, tudi do 24 odstotkov, se Žigartova ni posebej pripravljala, so pa v ekipi pred etapo nekoliko prilagodili kolo.

Na vprašanje, ali ima vključitev Angliruja v traso ženske preizkušnje tudi simbolen pomen, je odgovorila, da v tem ne želi iskati prevelike simbolike.

"Ne vem, ali simbolno to kaj pomeni. Zadnja dva dneva smo imele na trasi res strme klance in mislim, da smo dokazale, da lahko tudi dekleta odpeljemo tako težke vzpone. A prevelike simbolike v tem ne bi iskala. Mislim, da je žensko kolesarstvo v zadnjih letih prišlo že tako daleč, da ni treba iskati skritih sporočil. Smo pa vse skupaj težko čakale na te klance, že zato, da jih vidimo in doživimo v živo," je dejala.



Po kratkem počitku že priprave na Giro

Žigartovo po najtežji Vuelti v zgodovini te dirke zdaj čaka nekaj dni počitka, krajše višinske priprave, že konec meseca, natančneje 30. maja, pa jo čaka že nov velik izziv, etapna dirka Giro Donne. Ta se bo začela prav na dan, ko bo na moškem Giru na sporedu kraljevska etapa z dvakratnim vzponom na Piancavallo, ko bo slovita rožnata dirka najbližje Sloveniji.

"Časa ne bo prav veliko, letos bo Giro nekaj tednov prej kot običajno, odločilne etape pa bodo na višini, zato se je treba na to pripraviti," je povedala. "O vlogah se še nismo dosti pogovarjali, tudi ekipa bo drugačna kot na Vuelti, upamo pa, da bo Sarah Gigante že pripravljena za dirkanje," je še dodala Žigartova. Gigante je lani Giro končala na izjemnem drugem mestu, čeprav se ji je nasmihala tudi skupna zmaga, zaradi poškodbe pa ni tekmovala že od lanskega Tour de France Femmes.

Zmagovalka Vuelte je Španka Paula Blasi Cairol (UAE Team ADQ), ki je v zadnji etapi rdečo majico slekla z ramen olimpijske prvakinje in dvakratne svetovne prvakinje Anne van der Breggen (Team SD Worx - Protime). Tretje mesto je osvojila 21-letna Francozinja Marion Bunel (Visma | Lease a Bike).

