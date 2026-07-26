Urška Žigart naj bi po hudi poškodbi nastopila na Dirki po Franciji za ženske

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart naj bi čez manj kot teden dni v Lozani stala na startu Dirke po Franciji za ženske in tako uspešno sezono nadaljevala še na največjem odru ženskega kolesarstva. Novica je toliko bolj presenetljiva zato, ker je 29-letna Slovenka pred dobrim mesecem dni na Dirki po Švici grdo padla in utrpela poškodbo čeljusti.

Informacijo je na omrežju X objavil priznani italijanski kolesarski novinar časnika Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio. Ekipa AG Insurance–Soudal končne zasedbe za zdaj še ni uradno potrdila, a naj bi bila 29-letna Slovenka del sedmerice, ki bo 1. avgusta začela boj na najprestižnejši ženski etapni dirki.

Info @Gazzetta_it - After her crash mid-june at Tour of Suisse, Urska Zigart @agsoudal is ready to back in competition for @LeTourFemmes (1-9 august), sources confirmed us @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) July 25, 2026

Za Žigart bi bil nastop še posebej pomemben, saj se je morala v zadnjih tednih spopasti tudi s posledicami hudega padca. Sredi junija je na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust. Poškodba k sreči ni zahtevala operacije, kost pa se je lahko zacelila po naravni poti. Kljub neprijetni prekinitvi priprav se je hitro vrnila na kolo in se v francoskem Tignesu z ekipo pripravljala na drugi del sezone.

Foto: Ana Kovač

Že zdaj izjemna sezona

Pred padcem je bila Žigart v zelo dobri formi. Na Dirki po Španiji in Dirki po Italiji je izboljšala svoje najboljše dosežke (skupno šesto mesto na Vuelti in osmo na Giru) ter znova potrdila, da sodi med najboljše hribolazke v svetovni karavani. Prav zahtevna trasa letošnjega Toura bi ji zato lahko ponudila novo priložnost za odmeven rezultat.

Prvič na sloviti Mont Ventoux

Dirka po Franciji za ženske bo trajala od 1. do 9. avgusta. Kolesarke se bodo prvič v zgodovini dirke povzpele na sloviti Mont Ventoux, kjer bo 7. avgusta cilj kraljevske sedme etape, zadnji dve etapi pa se bosta končali v Nici. Azurna obala je za Žigart skoraj domače okolje, saj s partnerjem Tadejem Pogačarjem živi in trenira v bližnjem Monaku, zato ceste pozna kot lasten žep.

Kraljevska etapa ženskega Toura se bo končala na mitskem klancu Mont Ventoux. Foto: Shutterstock

Žigart je na Touru že nastopila leta 2022. Takrat je nase posebej opozorila z osmim mestom v zahtevni gorski etapi s ciljem na Le Marksteinu. Morebitna vrnitev na dirko štiri leta pozneje bi bila nova priložnost, da se v boju z najboljšimi kolesarkami sveta znova izkaže na terenu, ki ji najbolj ustreza.

Profil kraljevske 7. etape Dirke po Franciji za ženske:

Zmago bo branila Francozinja Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), na startni listi pa so tudi najbolj dominantna kolesarka letošnje sezone Nizozemska Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), Španka Paula Blasi (UAE Team ADQ), zmagovalka letošnje Vuelte, in zmagovalka Toura Femmes 2024 Poljakinja Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM).

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