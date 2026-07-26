Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Nedelja,
26. 7. 2026,
10.30

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske Tour de France Femmes

Nedelja, 26. 7. 2026, 10.30

0 minut

Urška Žigart naj bi po hudi poškodbi nastopila na Dirki po Franciji za ženske

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Urška Žigart | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart naj bi čez manj kot teden dni v Lozani stala na startu Dirke po Franciji za ženske in tako uspešno sezono nadaljevala še na največjem odru ženskega kolesarstva. Novica je toliko bolj presenetljiva zato, ker je 29-letna Slovenka pred dobrim mesecem dni na Dirki po Švici grdo padla in utrpela poškodbo čeljusti.

Informacijo je na omrežju X objavil priznani italijanski kolesarski novinar časnika Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio. Ekipa AG Insurance–Soudal končne zasedbe za zdaj še ni uradno potrdila, a naj bi bila 29-letna Slovenka del sedmerice, ki bo 1. avgusta začela boj na najprestižnejši ženski etapni dirki.

Za Žigart bi bil nastop še posebej pomemben, saj se je morala v zadnjih tednih spopasti tudi s posledicami hudega padca. Sredi junija je na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust. Poškodba k sreči ni zahtevala operacije, kost pa se je lahko zacelila po naravni poti. Kljub neprijetni prekinitvi priprav se je hitro vrnila na kolo in se v francoskem Tignesu z ekipo pripravljala na drugi del sezone.

Urška Žigart | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Že zdaj izjemna sezona

Pred padcem je bila Žigart v zelo dobri formi. Na Dirki po Španiji in Dirki po Italiji je izboljšala svoje najboljše dosežke (skupno šesto mesto na Vuelti in osmo na Giru) ter znova potrdila, da sodi med najboljše hribolazke v svetovni karavani. Prav zahtevna trasa letošnjega Toura bi ji zato lahko ponudila novo priložnost za odmeven rezultat.

Prvič na sloviti Mont Ventoux

Dirka po Franciji za ženske bo trajala od 1. do 9. avgusta. Kolesarke se bodo prvič v zgodovini dirke povzpele na sloviti Mont Ventoux, kjer bo 7. avgusta cilj kraljevske sedme etape, zadnji dve etapi pa se bosta končali v Nici. Azurna obala je za Žigart skoraj domače okolje, saj s partnerjem Tadejem Pogačarjem živi in trenira v bližnjem Monaku, zato ceste pozna kot lasten žep.

Kraljevska etapa ženskega Toura se bo končala na mitskem klancu Mont Ventoux. | Foto: Shutterstock Kraljevska etapa ženskega Toura se bo končala na mitskem klancu Mont Ventoux. Foto: Shutterstock

Žigart je na Touru že nastopila leta 2022. Takrat je nase posebej opozorila z osmim mestom v zahtevni gorski etapi s ciljem na Le Marksteinu. Morebitna vrnitev na dirko štiri leta pozneje bi bila nova priložnost, da se v boju z najboljšimi kolesarkami sveta znova izkaže na terenu, ki ji najbolj ustreza.

Profil kraljevske 7. etape Dirke po Franciji za ženske:

TDF Femmes, 7. etapa Mont Ventoux | Foto:

Zmago bo branila Francozinja Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), na startni listi pa so tudi najbolj dominantna kolesarka letošnje sezone Nizozemska Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), Španka Paula Blasi (UAE Team ADQ), zmagovalka letošnje Vuelte, in zmagovalka Toura Femmes 2024 Poljakinja Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM).

Preberite še:

Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Pogačar vesel, da Urška ne prihaja z njegovim avtom
Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Urška Žigart s pomembno novico poskrbela za popoln dan Tadeja Pogačarja
Urška Žigart
Sportal Prve fotografije Urške Žigart po hudi nesreči, nato še sporočilo Pogačarju
Urška Žigart
Sportal Po hudem padcu Urške Žigart alarm v kolesarstvu

Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske Tour de France Femmes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.