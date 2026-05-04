Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
10.28

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
Paul Seixas Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 10.28

7 minut

Uradno: 19-letni čudežni deček kolesarstva bo že letos debitiral na Dirki po Franciji

Uradno: 19-letni čudežni deček kolesarstva Paul Seixas bo že letos debitiral na Dirki po Franciji

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
Tadej Pogačar Paul Seixas | Paul Seixas, veliki up francoskega kolesarstva, bo že letos debitiral na dirki vseh dirki, na francoskem Touru. | Foto Reuters

Paul Seixas, veliki up francoskega kolesarstva, bo že letos debitiral na dirki vseh dirki, na francoskem Touru.

Foto: Reuters

To, kar se je že dlje časa ugibalo, je danes, natanko dva meseca pred začetkom Dirke po Franciji, postalo uradno. Komaj 19-letni francoski kolesar, ki z izjemno hitrimi koraki stopa proti vrhu in je na klasiki Liege–Bastogne–Liege že uspešno pariral Tadeju Pogačarju, bo že letos nastopil na Dirki po Franciji. To pomeni, da se bo predvideni dvoboj med Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom razširil najmanj v troboj.

Francoska ekipa Decathlon CMA CGM je novico sporočila v ponedeljek zjutraj v videoposnetku, v katerem je Paul Seixas težko pričakovano novico najprej razkril starim staršem.

Ne gre nabirat izkušnje, ampak rezultat

Francoski najstnik, ki postaja odrešenik francoskega kolesarstva, je ob objavi novice dejal da je že kot otrok sanjal o tem, da bi nastopil na Touru in dal vedeti, da na dirko vseh dirk ne gre le po nabiranje izkušenj. "Ni v moji miselnosti niti v mojem pogledu na kolesarstvo, da bi na Dirki po Franciji nastopil zgolj zaradi izkušenj. Meril bom na najboljši možni rezultat v skupnem seštevku."

Dodal je še, da je bila odločitev sprejeta v dogovoru z vodstvom ekipe, da je bila dobro premišljena, in da je v zadnjih dneh postala samoumevna. "Rezultati od začetka sezone so mi dali veliko samozavesti."

Iz ekipe so sporočili, da so odločitev sprejeli po trojčku ardenskih klasik, kjer je zvezdnik v nastajanju zmagal na Valonski puščici, na spomeniku Liege-Bastogne-Liege pa zaostal samo za Pogačarjem.

Liege - Bastogne - Liege, Tadej Pogačar, Paul Seixas | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Hinault ... Seixas

Seixasov debi na Touru, ki se bo začel 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni in končal 26. julija v Parizu, bo eden najbolj težko pričakovanih v novejši zgodovini dirke. Vsaj v Franciji takšnega vznemirjenja ob prvem nastopu domačega kolesarja na Touru ni bilo vse od Bernarda Hinaulta, ki je leta 1978 na svojem debiju tudi zmagal.

Seixas ima že brez morebitnega uspeha izjemno sezono. Potem ko je bil odličen drugi na makadamski klasiki Strade Bianche, ki jo je spet dobil Pogačar, je mladi Francoz, vrstnik slovenskih kolesarjev Jakoba Omrzela in Erazma Valjavca, zmagal na Dirki po Baskiji in Valonski puščici, na spomeniku Liege–Bastogne–Liege pa osvojil drugo mesto. Tudi tu je zaostal samo za prvim kolesarjem sveta. Pred Tourom bo nastopil še na etapni dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ki jo ljubitelji kolesarstva bolj poznajo pod imenom Kriterij po Dofineji.

Za Francoza naj bi se zanimale vse največje ekipe, vključno z UAE Team Emirates-XRG in Vismo-Lease a Bike.

Paul Seixas | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Konkurenčen že ob prehodu iz mladinske v člansko vrsto

Seixas je nase opozoril že lani, v svoji prvi profesionalni sezoni, ko je neposredno iz mladinske konkurence prestopil med člane. Že ob debiju na eni ključnih pripravljalnih dirk za Tour, na Kriteriju po Dofineji, je osvojil skupno osmo mesto, ob koncu sezone pa je bil sedmi še na zadnjem spomeniku leta, na Dirki po Lombardiji.

Tako kot Tadej Pogačar leta 2018 je lani osvojil tudi Tour de l’Avenir, najprestižnejšo dirko v konkurenci do 23 let. Izjemno sezono je sklenil z bronasto medaljo na evropskem prvenstvu, na katerem si je zmagovalni oder delil s Pogačarjem in Remcom Evenepoelom.
Že lani si je na evropskem prvenstvu zmagovalni oder delil s Pogačarjem in Evenepoelom. | Foto: Guliverimage Že lani si je na evropskem prvenstvu zmagovalni oder delil s Pogačarjem in Evenepoelom. Foto: Guliverimage

Udarno je vstopil tudi v sezono 2026. Na etapni dirki po Algarveju je dobil etapo in v skupnem seštevku zasedel tretje mesto, nato prepričljivo slavil na enodnevni dirki Faun-Ardèche Classic, na Strade Bianche pa zaostal le za Tadejem Pogačarjem.

Po pripravah na višini je zablestel na Dirki po Baskiji, kjer je dobil tri etape in postal prvi Francoz po letu 2007 s skupno zmago na etapni dirki svetovne serije. Izjemno formo je nato prenesel še na ardenske klasike. Na slovitem Mur de Huy je osvojil Valonsko puščico in postal najmlajši zmagovalec v zgodovini te dirke.

Štiri dni pozneje se je na dirki Liege–Bastogne–Liege neposredno spopadel s Pogačarjem. Na rekordno hitrem vzponu na La Redoute je še držal stik s slovenskim zvezdnikom, nato pa ga je Pogačar strl na Roche-aux-Faucons. Kljub temu je Seixasov nastop še enkrat potrdil, da napreduje z osupljivo hitrostjo.

Preberite še:

Paul Seixas
Sportal Bi čudežni najstnik že letos moral izzvati Pogačarja na Touru?
Tadej Pogačar, Romandija 2026
Sportal Po televiziji je spremljal zmage Primoža Rogliča, zdaj je izpolnil željo
Tadej Pogačar, zmagovalec Romandije 2026
Sportal Tadej Pogačar v šampionskem slogu do skupne zmage v Romandiji
Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar potrdil govorice: Ne bom zanikal #video
Tadej Pogačar, Romandija
Sportal Roglič bežal, Pogačar pa pokazal, kdo je glavni v Romandiji

Paul Seixas Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.