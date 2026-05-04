To, kar se je že dlje časa ugibalo, je danes, natanko dva meseca pred začetkom Dirke po Franciji, postalo uradno. Komaj 19-letni francoski kolesar, ki z izjemno hitrimi koraki stopa proti vrhu in je na klasiki Liege–Bastogne–Liege že uspešno pariral Tadeju Pogačarju, bo že letos nastopil na Dirki po Franciji. To pomeni, da se bo predvideni dvoboj med Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom razširil najmanj v troboj.

Francoska ekipa Decathlon CMA CGM je novico sporočila v ponedeljek zjutraj v videoposnetku, v katerem je Paul Seixas težko pričakovano novico najprej razkril starim staršem.

Ne gre nabirat izkušnje, ampak rezultat

Francoski najstnik, ki postaja odrešenik francoskega kolesarstva, je ob objavi novice dejal da je že kot otrok sanjal o tem, da bi nastopil na Touru in dal vedeti, da na dirko vseh dirk ne gre le po nabiranje izkušenj. "Ni v moji miselnosti niti v mojem pogledu na kolesarstvo, da bi na Dirki po Franciji nastopil zgolj zaradi izkušenj. Meril bom na najboljši možni rezultat v skupnem seštevku."

Dodal je še, da je bila odločitev sprejeta v dogovoru z vodstvom ekipe, da je bila dobro premišljena, in da je v zadnjih dneh postala samoumevna. "Rezultati od začetka sezone so mi dali veliko samozavesti."

Iz ekipe so sporočili, da so odločitev sprejeli po trojčku ardenskih klasik, kjer je zvezdnik v nastajanju zmagal na Valonski puščici, na spomeniku Liege-Bastogne-Liege pa zaostal samo za Pogačarjem.

Foto: Guliverimage

Hinault ... Seixas

Seixasov debi na Touru, ki se bo začel 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni in končal 26. julija v Parizu, bo eden najbolj težko pričakovanih v novejši zgodovini dirke. Vsaj v Franciji takšnega vznemirjenja ob prvem nastopu domačega kolesarja na Touru ni bilo vse od Bernarda Hinaulta, ki je leta 1978 na svojem debiju tudi zmagal.

Seixas ima že brez morebitnega uspeha izjemno sezono. Potem ko je bil odličen drugi na makadamski klasiki Strade Bianche, ki jo je spet dobil Pogačar, je mladi Francoz, vrstnik slovenskih kolesarjev Jakoba Omrzela in Erazma Valjavca, zmagal na Dirki po Baskiji in Valonski puščici, na spomeniku Liege–Bastogne–Liege pa osvojil drugo mesto. Tudi tu je zaostal samo za prvim kolesarjem sveta. Pred Tourom bo nastopil še na etapni dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ki jo ljubitelji kolesarstva bolj poznajo pod imenom Kriterij po Dofineji.

Za Francoza naj bi se zanimale vse največje ekipe, vključno z UAE Team Emirates-XRG in Vismo-Lease a Bike.

Foto: Guliverimage

Konkurenčen že ob prehodu iz mladinske v člansko vrsto



Seixas je nase opozoril že lani, v svoji prvi profesionalni sezoni, ko je neposredno iz mladinske konkurence prestopil med člane. Že ob debiju na eni ključnih pripravljalnih dirk za Tour, na Kriteriju po Dofineji, je osvojil skupno osmo mesto, ob koncu sezone pa je bil sedmi še na zadnjem spomeniku leta, na Dirki po Lombardiji. Tako kot Tadej Pogačar leta 2018 je lani osvojil tudi Tour de l’Avenir, najprestižnejšo dirko v konkurenci do 23 let. Izjemno sezono je sklenil z bronasto medaljo na evropskem prvenstvu, na katerem si je zmagovalni oder delil s Pogačarjem in Remcom Evenepoelom.

Že lani si je na evropskem prvenstvu zmagovalni oder delil s Pogačarjem in Evenepoelom. Foto: Guliverimage Udarno je vstopil tudi v sezono 2026. Na etapni dirki po Algarveju je dobil etapo in v skupnem seštevku zasedel tretje mesto, nato prepričljivo slavil na enodnevni dirki Faun-Ardèche Classic, na Strade Bianche pa zaostal le za Tadejem Pogačarjem. Po pripravah na višini je zablestel na Dirki po Baskiji, kjer je dobil tri etape in postal prvi Francoz po letu 2007 s skupno zmago na etapni dirki svetovne serije. Izjemno formo je nato prenesel še na ardenske klasike. Na slovitem Mur de Huy je osvojil Valonsko puščico in postal najmlajši zmagovalec v zgodovini te dirke. Štiri dni pozneje se je na dirki Liege–Bastogne–Liege neposredno spopadel s Pogačarjem. Na rekordno hitrem vzponu na La Redoute je še držal stik s slovenskim zvezdnikom, nato pa ga je Pogačar strl na Roche-aux-Faucons. Kljub temu je Seixasov nastop še enkrat potrdil, da napreduje z osupljivo hitrostjo.

