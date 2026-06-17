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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
12.00

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Wout Van Aert Dirka po Franciji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Sreda, 17. 6. 2026, 12.00

12 minut

Udarec za Vismo: Wout van Aert zaradi poškodbe komolca ostal brez Toura

Avtor:
A. T. K.

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Wout van Aert | Wout van Aert bo zaradi poškodbe komolca Tour moral spremljati po televiziji. | Foto Ana Kovač

Wout van Aert bo zaradi poškodbe komolca Tour moral spremljati po televiziji.

Foto: Ana Kovač

Wout van Aert ne bo nastopil na letošnji Dirki po Franciji. Novico je njegova ekipa Visma | Lease a Bike sporočila v uradnem sporočilu za javnost. Belgijec, ki je moral že prejšnji teden zaradi poškodbe komolca odstopiti z Dirke Auvergne–Rhône–Alpes, za največjo dirko sezone še ni nared.

Wout van Aert se je poškodoval na treningu nekaj dni pred začetkom Dirke Auvergne–Rhône–Alpes, bolj znane po prejšnjem imenu Kriterij po Dofineji. Med dirko se je rana na komolcu iz neznanega razloga vnela, zato je moral predčasno končati nastop. Ta teden so mu rano v bolnišnici znova očistili, zaradi opazovanja pa je tam ostal tudi čez noč. Novice po posegu niso bile optimistične.

"Po posvetu med van Aertom, zdravniško službo in trenerji ekipe Team Visma | Lease a Bike smo se odločili, da je popolno okrevanje prednostna naloga in da je zdravje kolesarja na prvem mestu. Zato van Aert ne bo del ekipe za Tour de France," so danes sporočili iz nizozemske zasedbe.

Tour bo izpustil prvič po letu 2019

Za Belgijca, zmagovalca letošnje dirke Pariz–Roubaix, je odpoved nastopa na Touru, vrhuncu kolesarske sezone, hud udarec.

"Tour de France je vsako leto eden mojih najpomembnejših ciljev. Žal mi je padec na treningu prekrižal načrte, poškodba komolca pa se je poslabšala in še zdaleč ni dovolj zaceljena. Skupaj z ekipo smo ugotovili, da v tem trenutku ni realno, da bi na Touru nastopil v vrhunski formi. Zdaj sem popolnoma osredotočen na okrevanje, da se bom lahko še v nadaljevanju sezone vrnil na najvišjo raven," je sporočil van Aert, ki je na Touru nastopal vsako leto od svojega debija v dresu Jumbo-Visme leta 2019. Skupno je Tour odpeljal sedemkrat, na njem dosegel deset etapnih zmag in osvojil zeleno majico najboljšega po točkah. Pomembno vlogo je imel tudi pri obeh skupnih zmagah Jonasa Vingegaarda.

Končna zasedba za Tour bo znana 23. junija

Kdo bo v ekipi nadomestil van Aerta, bo Visma | Lease a Bike sporočila prihodnji teden. "Pri pripravi na dirke vedno upoštevamo možnost odpovedi in imamo zato za vsako vlogo pripravljene rezerve. Tako je tudi pred letošnjim Tourom. Ime kolesarja, ki bo nadomestil van Aerta, bomo sporočili 23. junija, ko bomo predstavili končno zasedbo za Tour de France," so še zapisali pri Vismi.

Van Aert ima po trenutnem programu v nadaljevanju sezone predvidena nastopa na Dirki po Španiji, ki bo potekala od 22. avgusta do 13. septembra, in na svetovnem prvenstvu v Montrealu 27. septembra.

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