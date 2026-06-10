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Avtor:
S. K.

Sreda,
10. 6. 2026,
17.18

Osveženo pred

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Tour Auvergne-Rhone-Alpes Quinn Simmons Gal Glivar Matej Mohorič Matej Mohorič Matevž Govekar

Sreda, 10. 6. 2026, 17.18

30 minut

Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 4. etapa

Ubežnikom uspelo, etapna zmaga za Quinna Simmonsa

Avtor:
S. K.

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quinn simmons | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V četrti etapi dirke Auvergne-Rhône-Alpes, 167,4 kilometra dolge preizkušnje med krajema Le Puy-en-Velay in Montrond-les-Bains, je o zmagovalcu odločal ciljni sprint, zmage pa se je veselil Američan Quinn Simmons (Lidl – Trek). Najboljših deset kolesarjev v etapi je bilo članov izvorne 12-članske ubežne skupine, glavnini z nosilcem rumene majice Alexom Budinom (EF Education – EasyPost) pa je malo zmanjkalo, da bi jih ujela. Francoz ostaja vodilni v skupnem seštevku, z 12 sekundami prednosti pred rojakom Kevinom Vauquelinom (Netcompany INEOS).

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Večji del 167-kilometrske etape s šestimi kategoriziranimi klanci in skupno več kot 2.100 višinskimi metri je glavnini bežala dvanajsterica kolesarjev, iz katere je 35 kilometrov pred ciljem izpadel George Bennett (NSN Cycling), malo pred njim pa Samuel Watson (Netcompany INEOS), ki je padel na enem od spustov.

Preostalih deset ubežnikov je do cilja zadržalo majhno prednost pred glavnino in zasedlo prvih deset mest v etapi, ciljni sprint za zmago pa je dobil Američan Quinn Simmons. Glavnina z nosilcem rumene majice Budinom in vsemi tremi Slovenci na dirki je v cilj prišla štiri sekunde za zmagovalcem.

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je zasedel 33. mesto, Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta v cilj prišla na 67. in 68. mestu.

Baudin ima v skupnem seštevku 12 sekund prednosti pred rojakom Vauquelinom, prav toliko zaostaja tretje uvrščeni, Britanec Oscar Onely (Netcompany INEOS), medtem ko je osrednji favorit za skupno zmago, francoski najstnik Paul Seixas (XDecathlon CMA CGM) pridobil dve mesti in je zdaj deseti v skupnem seštevku z natanko minuto zaostanka za rumeno majico.

Mohorič je 58. (+ 14:56), Glivar 64. (15:48) in Govekar 126. (39:02). Vsi trije slovenski udeleženci dirke opravljajo vloge pomočnikov.

Jutri kolesarje čaka še ena razgibana etapa z 2200 višinskimi metri in ravninskim zaključkom, ki ne bi smela prinesti večjih sprememb v skupnem seštevku, v petek, soboto in nedeljo pa sledijo etape z resnejšimi vzponi in ciljnimi klanci, na katerih pa bo padla odločitev o zmagovalcu dirke.

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