Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
17.48

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Wout Van Aert Gal Glivar Matevž Govekar Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Četrtek, 11. 6. 2026, 17.48

49 minut

Tour Auvergne-Rhone Alpes, 5. etapa

Ubežniki tokrat ujeti pred ciljem, do etapne zmage pa Wout van Aert

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Wout van Aert | Wout van Aert je zmagovalec pete etape dirke Auvergne-Rhone Alpes. | Foto Guliverimage

Wout van Aert je zmagovalec pete etape dirke Auvergne-Rhone Alpes.

Foto: Guliverimage

Belgijec Wout van Aert je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji. Član ekipe Visma-Lease a Bike je na 196 kilometrov dolgi preizkušnji med krajema Saint-Chamond in Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes slavil v ciljnem sprintu. Skupno vodstvo je zadržal Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

quinn simmons
Sportal Ubežnikom uspelo, etapna zmaga za Quinna Simmonsa

Trasa današnje etape je bila z izjemo malce bolj razgibane prve polovice na koncu ravninska. Šesterica kolesarjev je bežala, a noben od teh ni bil posebej nevaren za skupno vodstvo. Tudi sicer jih je imela glavnina pod nadzorom in jih ujela 12 km pred ciljem.

Nato so se začeli v ekipah pripravljati na zaključni sprint, v katerem je bil v dolgem zaključku najmočnejši Wout van Aert, ki je dosegel svojo 53. zmago v karieri. Francoz Hugo Hofstetter (NSN) je bil drugi, Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) pa tretji.

Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil danes 68., Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa 141., slednji je zaostal 4:43 minute.

Skupno ima Alex Baudin 12 sekund naskoka pred rojakom Kevinom Vauquelinom in Britancem Oscarjem Onleyjem, Američan Matteo Jorgenson zaostaja 15 sekund, prvi favorit dirke, Francoz Paul Seixas, pa na 10. mestu zaostaja 59 sekund. Glivar je skupno 62. (+15:48), Govekar pa 136. (43:45).

Že pred etapo je odstopil eden od treh Slovencev na dirki. Mateju Mohoriču v ekipi Bahrain Victorious niso svetovali nadaljevanja zaradi slabšega počutja ponoči.

Matej Mohorič
Sportal Zdravniki prižgali rdečo luč slovenskemu kolesarju

Odločitev o končnem zmagovalcu bo padla v zadnjih treh gorskih etapah s cilji na Crest-Volandu, Grand Colombierju in prelazu Solaison, kjer se bodo kolesarji merili tudi čez dober mesec na dirki po Franciji.

V petek jih čaka 182 kilometrov med Saint-Vulbasom in že omenjenim prvokategornim Crest-Volandom, sredi etape jih čaka še vzpon druge kategorije na prelaz Granier, pred Crest Volandom pa še na Hery-sur-Ugin, ki je tudi prve kategorije.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Matteo Jorgenson
Sportal Kolesarjem Visme etapna zmaga, ne pa tudi rumena majica vodilnega
Wout Van Aert Gal Glivar Matevž Govekar Tour Auvergne-Rhône-Alpes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.