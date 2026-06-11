Ubežniki tokrat ujeti pred ciljem, do etapne zmage pa Wout van Aert

Belgijec Wout van Aert je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji. Član ekipe Visma-Lease a Bike je na 196 kilometrov dolgi preizkušnji med krajema Saint-Chamond in Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes slavil v ciljnem sprintu. Skupno vodstvo je zadržal Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

Trasa današnje etape je bila z izjemo malce bolj razgibane prve polovice na koncu ravninska. Šesterica kolesarjev je bežala, a noben od teh ni bil posebej nevaren za skupno vodstvo. Tudi sicer jih je imela glavnina pod nadzorom in jih ujela 12 km pred ciljem.

Nato so se začeli v ekipah pripravljati na zaključni sprint, v katerem je bil v dolgem zaključku najmočnejši Wout van Aert, ki je dosegel svojo 53. zmago v karieri. Francoz Hugo Hofstetter (NSN) je bil drugi, Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) pa tretji.

C’était la journée des sprinteurs ! 🚴‍♂️💨

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 5



It was a sprinters’ day! 🔥

⏪ Relive the last kilometre of Stage 5!#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/B5lNFgOpZ8 — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 11, 2026

Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil danes 68., Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa 141., slednji je zaostal 4:43 minute.

Skupno ima Alex Baudin 12 sekund naskoka pred rojakom Kevinom Vauquelinom in Britancem Oscarjem Onleyjem, Američan Matteo Jorgenson zaostaja 15 sekund, prvi favorit dirke, Francoz Paul Seixas, pa na 10. mestu zaostaja 59 sekund. Glivar je skupno 62. (+15:48), Govekar pa 136. (43:45).

Že pred etapo je odstopil eden od treh Slovencev na dirki. Mateju Mohoriču v ekipi Bahrain Victorious niso svetovali nadaljevanja zaradi slabšega počutja ponoči.

Odločitev o končnem zmagovalcu bo padla v zadnjih treh gorskih etapah s cilji na Crest-Volandu, Grand Colombierju in prelazu Solaison, kjer se bodo kolesarji merili tudi čez dober mesec na dirki po Franciji.

V petek jih čaka 182 kilometrov med Saint-Vulbasom in že omenjenim prvokategornim Crest-Volandom, sredi etape jih čaka še vzpon druge kategorije na prelaz Granier, pred Crest Volandom pa še na Hery-sur-Ugin, ki je tudi prve kategorije.

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