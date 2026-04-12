Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
19.20

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Paris-Roubaix Femmes Marianne Vos Franziska Koch

Nedelja, 12. 4. 2026, 19.20

10 minut

Paris-Roubaix Femmes

Tudi na ženski dirki ciljni šprint: velika zmagovalka Franziska Koch

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Franziska Koch | Franziska Koch je dobila ciljni šprint. | Foto Guliverimage

Franziska Koch je dobila ciljni šprint.

Foto: Guliverimage

Nemka Franziska Koch (FDJ United-Suez) je zmagovalka šeste ženske različice klasike Pariz - Roubaix. Po 143,1 km trase z 20 tlakovanimi odseki med Denainom in Roubaixom je bila v šprintu za malenkost boljša od legendarne Nizozemke Marianne Vos (Visma-Lease a Bike). Slovenk ni bilo na štartu. Na dirki ni manjkalo grdih padcev.

Tudi ženska preizkušnja v Roubaixu je bila polna grdih padcev in predrtih pnevmatik. Številne kolesarke so odpadale, ključna napada zmagovalke Nemke Franziske Koch (FDJ United-Suez) in Francozinje Pauline Ferrand-Prevot (Visma-Lease a Bike) pa sta se zgodila okoli 45 km pred koncem.

Franziska Koch | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage V ospredju so takrat ostale še štiri kolesarke, pozneje je odpadla Madžarka Blanka Vas (SD Worx-Protime), v boju za zmago pa so ostale še tri. Na sektorju Camphin-en-Pevele je okoli 20 km pred ciljem sprva odpadla lanska zmagovalka Ferrand-Prevot, a se nato tik pred prihodom na velodrom vrnila v igro.

Kljub temu prave svežine ni več imela, je pa skušala z ekipno kolegico mešati štrene Nemki. Ta se ni dala, potrpežljivo je čakala na šprint in visoko na velodrom prisilila Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) ter jo na koncu za malenkost ugnala. Tretja je bila lanska zmagovalka dirke po Franciji in olimpijska prvakinja v gorskem kolesarstvu (Pariz 2024) Ferrand-Prevot s šestimi sekundami zaostanka.

Petindvajsetletna dvakratna nemška državna prvakinja (2024, 2025), sicer ena skritih kandidatk za visoko uvrstitev, je šele četrtič stala na vrhu zmagovalnega odra. Prvo zmago je slavila leta 2019. Legendarna Vos je ostala pri 258 zmagah v karieri, na Roubaixu pa v petih poskusih še ni slavila. Letos in leta 2021 je bila druga, lani in predlani četrta, leta 2023 pa deseta.

Prva favoritinja za zmago, Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), je bila četrta z zaostankom minute in pol.

Na dirki ni manjkalo grdih padcev:

Paris-Roubaix Femmes Marianne Vos Franziska Koch
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

