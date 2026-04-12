Nemka Franziska Koch (FDJ United-Suez) je zmagovalka šeste ženske različice klasike Pariz - Roubaix. Po 143,1 km trase z 20 tlakovanimi odseki med Denainom in Roubaixom je bila v šprintu za malenkost boljša od legendarne Nizozemke Marianne Vos (Visma-Lease a Bike). Slovenk ni bilo na štartu. Na dirki ni manjkalo grdih padcev.

Tudi ženska preizkušnja v Roubaixu je bila polna grdih padcev in predrtih pnevmatik. Številne kolesarke so odpadale, ključna napada zmagovalke Nemke Franziske Koch (FDJ United-Suez) in Francozinje Pauline Ferrand-Prevot (Visma-Lease a Bike) pa sta se zgodila okoli 45 km pred koncem.

V ospredju so takrat ostale še štiri kolesarke, pozneje je odpadla Madžarka Blanka Vas (SD Worx-Protime), v boju za zmago pa so ostale še tri. Na sektorju Camphin-en-Pevele je okoli 20 km pred ciljem sprva odpadla lanska zmagovalka Ferrand-Prevot, a se nato tik pred prihodom na velodrom vrnila v igro.

Kljub temu prave svežine ni več imela, je pa skušala z ekipno kolegico mešati štrene Nemki. Ta se ni dala, potrpežljivo je čakala na šprint in visoko na velodrom prisilila Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) ter jo na koncu za malenkost ugnala. Tretja je bila lanska zmagovalka dirke po Franciji in olimpijska prvakinja v gorskem kolesarstvu (Pariz 2024) Ferrand-Prevot s šestimi sekundami zaostanka.

Petindvajsetletna dvakratna nemška državna prvakinja (2024, 2025), sicer ena skritih kandidatk za visoko uvrstitev, je šele četrtič stala na vrhu zmagovalnega odra. Prvo zmago je slavila leta 2019. Legendarna Vos je ostala pri 258 zmagah v karieri, na Roubaixu pa v petih poskusih še ni slavila. Letos in leta 2021 je bila druga, lani in predlani četrta, leta 2023 pa deseta.

Prva favoritinja za zmago, Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), je bila četrta z zaostankom minute in pol.

