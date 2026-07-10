Rumeni Pogačar danes s posebno številko in mirno glavo #vŽivo

Po zahtevni pirenejski etapi, v kateri je znova udaril Tadej Pogačar in oblekel rumeno majico, se karavana Dirke po Franciji seli na precej bolj ravninski teren. V ospredje bodo znova stopili sprinterji, rumeni Pogačar, ki danes nastopa s posebno številko za najbolj borbenega kolesarja prejšnjega dne, pa si bo lahko vsaj na papirju nekoliko oddahnil in morda kaj spočil glavo po izjemni četrtkovi predstavi. Sedma etapa od Hagetmauja do Bordeauxa bo dolga 175,1 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati le 850 višinskih metrov. Bo Olav Kooij po zmagi v Pauju udaril še enkrat ali bosta tokrat v središču pozornosti Jasper Philipsen in Tim Merlier? Etapo, ki se je z zaprto vožnjo začela ob 13.15 in naj bi se končala okoli 17.15, v živo spremljamo na Sportalu.

Dirka po Franciji, 7. etapa, v živo: 154 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Glavnina ima pod nadzorom ubežnika. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) imata prednost 1:18. Danes je vreme bolj prizanesljivo do kolesarjev, saj je temperatura nekoliko nižja kot prejšnje dni, a še vedno okoli 30 stopinj Celzija. 💨 Two riders have attacked at the start of this stage! 💨 Ils sont deux à être partis en tête de course en ce début d'étape !



🇫🇷 Baptiste Veistroffer

🇨🇿 Jakub Otruba #TDF2026 pic.twitter.com/QNu4Ffo8Hu — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026 164 km do cilja - ubežnika imata 55 sekund prednosti. Na čelo glavnine so prišli kolesarji ekip, ki imajo v svojih vrstah šprinterje. Posebna številka za Tadeja Pogačarja 170 km do cilja - Tadej Pogačar danes nastopa s posebno štartno številko, saj je bil včeraj izbran za najbolj borbenega kolesarja. Medtem imata ubežnika minuto prednosti. 174 km do cilja - Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je takoj napadel, za njim pa se je odpeljal še Jakub Otruba iz ekipe Caja Rural-Seguros RGA. 13.25 - Kolesarji so prevozili kilometer 0 in takoj je prišlo do skoka dveh kolesarjev 13.15 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je po izjemno zahtevni četrtkovi etapi, v kateri je Tadej Pogačar pokazal bravuro in osvojil rumeno majico v velikem slogu, čas za bolj miren dan. Vsaj, če gledamo profil etape, ki je namenjena šprinterjem.

Napoved pred etapo

Dan po napornem dnevu čez mitski Tourmalet, kjer je Tadej Pogačar začel silovit napad ter v cilj pripeljal z več kot dvema minutama in pol prednosti pred Jonasom Vingegaardom, bo karavana dokončno zapustila Pireneje. Kolesarji za skupno razvrstitev bodo lahko spet nekoliko lažje zadihali, sprinterji pa bodo dočakali svojo drugo priložnost za etapno zmago na letošnjem Touru.

Trasa sedme etape Dirke po Franciji:

Etapa se bo začela v manj znanem Hagetmauju, kraju s približno pet tisoč prebivalci, ki še nikoli ni gostil Toura. Od tam se bodo kolesarji usmerili proti severu, proti Bordeauxu. Trasa bo večinoma ravninska, brez večjih pasti za sprinterje. Edini kategorizirani vzpon, Côte de Béguey četrte kategorije, je dolg 1,6 kilometra in ima povprečni naklon 4,3 odstotka. Kolesarje čaka približno 40 kilometrov pred ciljem, a sprinterskim ekipam ne bi smel povzročiti resnejših težav.

Tadej Pogačar bo v osmi etapi znova vozil v rumeni majici, vodi pa tudi v seštevku za pikčasto majico. Foto: Reuters

Favoriti: Kooij, Philipsen, Merlier ...

Med glavnimi favoriti za etapno zmago bo Nizozemec Olav Kooij iz ekipe Decathlon CMA CGM, ki je bil najhitrejši in najbolj spreten že v Pauju, medtem ko se bosta Jasper Philipsen iz ekipe Alpecin–Premier Tech in Tim Merlier iz Soudal Quick-Stepa, ki je včeraj ostal brez pomembnega pomočnika Berta Van Lerbergheja, skušala oddolžiti za slabši rezultat na prvi sprinterski etapi.

Presenečenje bi lahko pripravil Max Kanter iz ekipe XDS Astana, vedno pa je treba računati tudi na Biniama Girmaya iz ekipe NSN Cycling in Madsa Pedersena iz Lidl-Treka, ki vodi v razvrstitvi za zeleno majico.

Skupni vrstni red pred 7. etapo 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 21:11:57 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:42 3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27 4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 3:30 5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34 6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55 7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:00 8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 4:21 9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57 10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 7:10 ... 114. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 1:22:42 121. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 1:24:18 ...

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