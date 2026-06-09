Kolesarjem Visme etapna zmaga, ne pa tudi rumena majica vodilnega

Kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike so zmagovalci ekipnega kronometra na dirki Auvergne-Rhône-Alpes, ki je pomemben test pred Dirko po Franciji. Drugo mesto je pripadlo ekipi Netcompany INEOS, ki je za zmagovalci zaostala devet sekund, tretje pa zasedbi Lidl-Trek s sokapetanoma Juanom Ayusom in Mattiasom Skjelmosejem , ki je zaostala 32 sekund. Moštvo enega glavnih favoritov za skupno zmago, Paula Seixasa, Decathlon CMA CGM Team, je s 45 sekundami zaostanka zasedlo peto mesto. UAE Emirates-XRG z Isaacom Del Torom je končal na osmem mestu z nekaj več kot minuto zaostanka. Rumeno majico vodilnega je zadržal Alex Baudin (EF Education - EasyPost).

Končni vrstni red: Mesto Ekipa Zaostanek Čas Povprečna hitrost 1. Team Visma | Lease a Bike — 32:52,17 51,8 km/h 2. Netcompany INEOS +0:09,6 33:01,78 51,6 km/h 3. Lidl-Trek +0:32,4 33:24,58 51,0 km/h 4. Red Bull-BORA-hansgrohe +0:40,8 33:33,00 50,8 km/h 5. Decathlon CMA CGM Team +0:45,6 33:37,77 50,6 km/h 6. Movistar Team +0:52,1 33:44,28 50,5 km/h 7. Team Jayco AlUla +0:54,4 33:46,56 50,4 km/h 8. UAE Team Emirates-XRG +1:01,5 33:53,66 50,2 km/h 9. Bahrain Victorious +1:06,0 33:58,15 50,1 km/h 10. Soudal Quick-Step +1:36,6 34:28,73 49,4 km/h ...

Po ekipnem kronometru je Alex Baudin (EF Education - EasyPost) zadržal vodstvo v skupnem seštevku dirke Auvergne-Rhône-Alpes. Na drugo in tretje mesto sta se prebila kolesarja ekipe Netcompany INEOS, Kévin Vauquelin in Oscar Onley, ki zaostajata 12 sekund.

Največji skok med najboljšimi je naredil Jørgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike), ki je napredoval za 23 mest, na četrto mesto pa se je povzpel njegov moštveni kolega Matteo Jorgenson z zaostankom 15 sekund. Juan Ayuso in Mattias Skjelmose iz ekipe Lidl-Trek sta peta oziroma šesta, z zaostankom 47 sekund.

Napoved etape

Za kolesarje z ambicijami v skupnem seštevku na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, ni veliko prostora za oddih. Že tretja etapa prinaša eno ključnih preizkušenj – razgiban ekipni kronometer, dolg nekaj več kot 28 kilometrov. Trasa s startom in ciljem v Le Perreuxu ne bo pomembna le za razplet te dirke, ampak bo tudi zadnji resen test pred ekipnim kronometrom na prihajajoči Dirki po Franciji.

Profil trase za ekipni kronometer:

Foto: Instagram

Na dirki nastopajo tudi trije Slovenci: Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) ter Matej Mohorič in Matevž Govekar, ki vozita za ekipo Bahrain Victorious. Bahrain je ekipni kronometer končal na 10. mestu z zaostankom 1:05, Glivar pa je z ekipo Alpecin-Premier Tech zasedel 14. mesto z zaostankom 1:45.

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