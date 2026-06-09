Torek, 9. 6. 2026, 14.50
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Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 3. etapa (ekipni kronometer)
Kolesarjem Visme etapna zmaga, ne pa tudi rumena majica vodilnega
Kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike so zmagovalci ekipnega kronometra na dirki Auvergne-Rhône-Alpes, ki je pomemben test pred Dirko po Franciji. Drugo mesto je pripadlo ekipi Netcompany INEOS, ki je za zmagovalci zaostala devet sekund, tretje pa zasedbi Lidl-Trek s sokapetanoma Juanom Ayusom in Mattiasom Skjelmosejem, ki je zaostala 32 sekund. Moštvo enega glavnih favoritov za skupno zmago, Paula Seixasa, Decathlon CMA CGM Team, je s 45 sekundami zaostanka zasedlo peto mesto. UAE Emirates-XRG z Isaacom Del Torom je končal na osmem mestu z nekaj več kot minuto zaostanka. Rumeno majico vodilnega je zadržal Alex Baudin (EF Education - EasyPost).
|Mesto
|Ekipa
|Zaostanek
|Čas
|Povprečna hitrost
|1.
|Team Visma | Lease a Bike
|—
|32:52,17
|51,8 km/h
|2.
|Netcompany INEOS
|+0:09,6
|33:01,78
|51,6 km/h
|3.
|Lidl-Trek
|+0:32,4
|33:24,58
|51,0 km/h
|4.
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|+0:40,8
|33:33,00
|50,8 km/h
|5.
|Decathlon CMA CGM Team
|+0:45,6
|33:37,77
|50,6 km/h
|6.
|Movistar Team
|+0:52,1
|33:44,28
|50,5 km/h
|7.
|Team Jayco AlUla
|+0:54,4
|33:46,56
|50,4 km/h
|8.
|UAE Team Emirates-XRG
|+1:01,5
|33:53,66
|50,2 km/h
|9.
|Bahrain Victorious
|+1:06,0
|33:58,15
|50,1 km/h
|10.
|Soudal Quick-Step
|+1:36,6
|34:28,73
|49,4 km/h
...
Po ekipnem kronometru je Alex Baudin (EF Education - EasyPost) zadržal vodstvo v skupnem seštevku dirke Auvergne-Rhône-Alpes. Na drugo in tretje mesto sta se prebila kolesarja ekipe Netcompany INEOS, Kévin Vauquelin in Oscar Onley, ki zaostajata 12 sekund.
Največji skok med najboljšimi je naredil Jørgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike), ki je napredoval za 23 mest, na četrto mesto pa se je povzpel njegov moštveni kolega Matteo Jorgenson z zaostankom 15 sekund. Juan Ayuso in Mattias Skjelmose iz ekipe Lidl-Trek sta peta oziroma šesta, z zaostankom 47 sekund.
Napoved etape
Za kolesarje z ambicijami v skupnem seštevku na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, ni veliko prostora za oddih. Že tretja etapa prinaša eno ključnih preizkušenj – razgiban ekipni kronometer, dolg nekaj več kot 28 kilometrov. Trasa s startom in ciljem v Le Perreuxu ne bo pomembna le za razplet te dirke, ampak bo tudi zadnji resen test pred ekipnim kronometrom na prihajajoči Dirki po Franciji.
Profil trase za ekipni kronometer:
Na dirki nastopajo tudi trije Slovenci: Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) ter Matej Mohorič in Matevž Govekar, ki vozita za ekipo Bahrain Victorious. Bahrain je ekipni kronometer končal na 10. mestu z zaostankom 1:05, Glivar pa je z ekipo Alpecin-Premier Tech zasedel 14. mesto z zaostankom 1:45.
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