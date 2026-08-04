Težave Urške Žigart: "To je bil eden najtežjih dni na kolesu"

Tretja etapa Dirke po Franciji od Ženeve do Polignyja je ob visokih temperaturah terjala visok davek od Urške Žigart (AG Insurance - Soudal), ki je cilj je prikolesarila z zaostankom 25:51 minute, v skupni razvrstitvi pa je nazadovala na 90. mesto (+25:35). Kot so po etapi sporočili iz njene ekipe, se je 29-letna slovenska kolesarka spopadala tudi z želodčnimi težavami. "To je bil eden najtežjih dni na kolesu," je po koncu dejala Žigartova.

Tretja etapa je pri kar 37 stopinjah celzija na koncu prinesla norveška slavje, saj je Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) po samostojnem pobegu prišla do etapne zmage in vodstva v seštevku dirke. Dekleta so bila po težki preizkušnji in visokih temperaturah v cilju izmučena, med njimi tudi edina slovenska predstavnica na letošnjem Touru Urška Žigart (AG Insurance - Soudal), za katero je to prva dirka po zlomu čeljusti na dirki po Švici 18. junija. V cilj je prikolesarila z zaostankom 25:51 minute, v skupni razvrstitvi pa je nazadovala na 90. mesto (+25:35), v cilj pa je prišla kljub želodčnim težavam.

"Najtežji dnevi pogosto pokažejo najmočnejši značaj. Urška se je zaradi želodčnih težav danes v tretji etapi znašla pred izjemno zahtevnim izzivom, a je z neverjetno odločnostjo prikolesarila do cilja," so po koncu sporočili iz njene ekipe. Kako težko je bilo na trasi, pa je spregovorila tudi slovenska kolesarka. "Danes se nisem počutila kot jaz. To je bil eden najtežjih dni na kolesu. Hvala dekletom v moji skupini. Neverjetno je videti, kako vsi skrbimo drug za drugega in razumemo bolečino ter trud, ki sta potrebna, da vztrajaš in pravočasno prideš do cilja. Upam, da bo ta manjša želodčna viroza do jutri minila, saj me čaka kronometer, kjer bom lahko šla nekoliko bolj umirjeno," je povedala slovenska prvakinja v kronometru, ki jo tako s tekmicami danes čaka 21 km dolga vožnja na čas od Gevrey-Chambertina do Dijona.

Dirka z devetimi etapami se bo 9. avgusta končala v Nici, odločilna naj bi bila sedma etapa z legendarnim vzponom na Mont Ventoux.

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