Težak izziv za Tadeja Pogačarja, ki se zaveda, da ga čaka dan, poln neznank

Na dirki po Kataloniji bo danes na sporedu izjemno zahtevna etapa od Berge do Queralta (154,7 km). Zaključek predzadnje etape bo potekal navkreber, zadnji klanec bo dolg šest kilometrov in ima 7.2-odstoten povprečni naklon. Že pred tem bodo morali kolesarji premagati štiri kategorizirane vzpone, vključno z enim ekstra kategorije na Coll de Pradell (14,6 km/7,1 %) 61 kilometrov pred ciljem. Etapa, ki prinaša skoraj 4000 višinskih metrov, se bo začela ob 12.35.

Vodilni Tadej Pogačar, ki ima na dirki po Kataloniji v žepu že dve etapni zmagi v gorskih etapah in ima pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) na drugem mestu 2:27 minute naskoka, 2:55 minute pa pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe), se etape veseli, a se hkrati zaveda, da ga čaka kar precej neznank. "Na dnevnem redu bodo številni strmi vzponi na zelo kratki razdalji, zato bo od samega začetka dirkanje zelo agresivno. Veliko se lahko zgodi, a vseeno komaj čakam," je napovedal Pogačar, ki na Kataloniji uživa v močni navijaški podpori. Na dirki po Kataloniji nastopa še en Slovenec Domen Novak, ki pa je v službi pomočnika Pogačarju pri emiratih.

Profil 6. etape na dirki po Kataloniji:

Foto: A. S. O.

Profil vzpona ekstra kategorije na Coll de Pradell. Karavano najtežji izziv čaka na 80. kilometru trase, ko bodo kolesarji zagrizli v klanec ekstra kategorije Coll de Pradell, ki je dolg 14,6 kilometra ima 7,1-odstotni povprečni naklon. Vzpon je sestavljen iz dveh delov, prvih sedem kilometrov se bo cesta vzpenjala konstantno (5-6-odstotni naklon), sledi krajši spust, in nato nov klanec, ki bo dolg šest kilometrov in ima okoli desetodstotni povprečni naklon, v najbolj strmem delu se bo cesta dvignila za kar 18-odstotkov.

Sledi dolg spust z manjšim vzponom, in nato prehod v četrti kategoriziran vzpon dneva. Gre za 4,9 kilometra dolg klanec 1. kategorije Collada de Sant Isidre z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom, ki se konča 27 kilometrov pred ciljem. Sledi spust in nato za konec še ciljni klanec na Queralt, ki je dolg šest kilometrov in ima 7.3-odstoten povprečni naklon.

Etapa se bo začela ob 12.35, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okoli 16.30.

