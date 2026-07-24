Tadej Pogačar pokoril tudi mitski klanec in to z rekordom!

"Pred 31 leti so se z železnimi kolesi vozili navzgor, mi pa imamo zdaj kolesa za 20 tisočakov in ne vem kaj še vse! Seveda me je motiviral ta rekord," je po veličastni zmagi v 19. etapi Dirke po Franciji, v zaključku katere je z novim rekordnim časom 35 minut in 27 sekund premagal ikonični vzpon na Alpe d'Huez in presegel mejnik pokojnega Marca Pantanija iz leta 1995, za TV Slovenija povedal Tadej Pogačar. Brž je dodal, da je bila to šala, do zmage ga je gnala predvsem dolžnost do ekipe.

"Najbolj me je gnala moja ekipa, ker smo si zadali cilj. Pobeg nam je naredil res izjemno težko delo, spredaj so bile zelo močne ekipe, vse do Alpe d'Hueza nam ni uspelo zmanjšati zaostanka in tudi to me je gnalo," je za slovensko nacionalno televizijo pojasnil Tadej Pogačar, ki je s peto etapno zmago na letošnji francoski pentlji, 26. v karieri na dirki vseh dirk, še povečal prednost v skupnem seštevku.

Padec Pantanijevega rekorda le posledica lova

Zdaj ima pred Remcom Evenepoelom že sedem minut in 11 sekund naskoka v boju za rumeno majico. Na zaključnem klancu na Alpe d'Huez je danes podrl rekord vzpona. Pantanijevih 36 minut in 40 sekund iz leta 1995 je presegel za minuto in 13 sekund. Čeprav je že pred startom etape dejal, da je napočil čas, da ta mejnik pade, pa si s tem mejnikom v resnici ni belil glave, postavitev rekorda je bila le posledica dobrega dela. Glavni cilj je bila etapna zmaga, vesel in ponosen pa je, da je osvojil "ikono Toura, Alpe d'Huez".

Rekorden čas je bil pravzaprav nujen, saj se je v klanec pognal tri minute in pol za vodilnimi kolesarji, izjemno močno trojico, ki je kot zadnja obstala iz velike prvotne skupine ubežnikov. Ekvadorec Richard Carapaz, Francoz Lenny Martinez in Američan Sepp Kuss so se v ospredju trudili obdržati prednost, a je Pogačar po prvem kilometru vzpona spoznal, da ima noge za zmago. "Ko sem slišal, da so nekateri odpadli, ko je vlekel Felix (Grossschartner, op. p.), sem ugotovil, da imam dobre noge in da ni veliko fantov, ki bi šli lahko z menoj. Potem mi je dal pospešek še Adam (Yates, op. p.), ki ga je bilo res lepo videti v tako dobrem stanju po vseh težavah v zadnjih dneh," je dogajanje z začetka zaključnega vzpona za Eurosport opisal Pogačar.

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Trdožive tekmece zlomil šele v zadnjem kilometru

S pomočjo Grossschartnerja se je oddaljil tekmecem v skupnem seštevku, Evenepoelu, Seixasu in Skjelmoseju, nato pa se je prebijal mimo odpadlih ubežnikov proti vodilni trojici. Medtem je naletel na kolega Adama Yatesa, ki mu je dal še nekaj podpore, nato pa nadaljeval sam in iz serpentine v serpentino v morju navijačev zniževal zaostanek za vodilno trojico. Carapaz, Martinez in Kuss so se borili kot levi, a se niso mogli ubraniti neizbežnemu. "Vsi, ki so bili v begu, so imeli ob sebi pomočnike in so lahko v dolini pred zaključkom počivali, tako kot mi v glavnini, zato sem vedel, da bo zelo težko. Res kakovostni kolesarji so ostali spredaj, moja ekipa pa je opravila vrhunsko delo in vedel sem, da jih lahko kakšne štiri kilometre pred ciljem ujamem. Potem pa se jih do zadnjega kilometra nisem uspel otresti," je za TV Slovenija razlagal Pogačar.

Bo jutri delal za Isaaca del Tora?

Carapaz je v cilj prišel na tretjem mestu, za tolažbo pa je prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki in ima v pikčasti majici zdaj točko prednosti pred Pogačarjem. Jutri kolesarje na Touru čaka kraljevska etapa, ki se bo, prav tako kot današnja, končala v smučarskem središču Alpe d'Huez. Sobotna etapa bo brutalna, v slabih 171 kilometrih bo postregla s kar 5.450 višinskimi metri. "Jutri je kraljevska etapa, najtežja etapa dirke. Danes smo zmagali, jutri bomo šli po svojem planu. Ne razmišljamo o drugih, držimo skupaj kot ekipa in si zastavljamo svoje cilje. Danes je bila priložnost zame, jutri pa bomo poskrbeli, da se bo Isaac boril za belo majico in stopničke," je za Eurosport napovedal Pogačar.