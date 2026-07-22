"Za nami je pričakovano težak dan. Vesel sem, da je etapa končana in da se zdaj vračamo v prave klance," je v prvi izjavi po razburljivi 17. etapi, ki jo je dobil belgijski sprinter Jasper Philispen, povedal vodilni Tadej Pogačar. V cilj je prišel z glavnino, ki je za zmagovalcem zaostala skoraj devet minut, v skupnem seštevku pa je ohranil vso prednost iz 16. etape.

"Ko je glavnina nekoliko popustila, je bilo lažje, a zadaj je trpel Adam Yates. Že včeraj je bil bolan, danes pa smo poskušali čim bolje reševati položaj," je v izjavi za TV Slovenija pojasnil Tadej Pogačar, ki je štiri dni pred koncem 113. Dirke po Franciji na dobri poti, da se vpiše v VIP klub petkratnih zmagovalcev te prestižne dirke.

Na vprašanje o zdravstvenem stanju v ekipi je dodal: "Včeraj je bil Adam povsem na dnu. Zjutraj je bil videti precej bolje, toda današnja etapa je bila zelo zahtevna. Tudi če si zdrav, na takšen dan trpiš. Mislim, da je še čutil posledice včerajšnjih težav, vendar upam, da bo jutri bolje."

Karavana bo v četrtek znova zavila v gore, česar se Pogačar veseli. "Noge so glede na tretji teden v redu. Veselim se, da gremo znova navzgor," je v optimističnem slogu sklenil vodilni na Touru.

Yates je s pomočjo moštvenega kolega Tima Wellensa v cilj pripeljal s 27 minutami zaostanka in brez težav ujel časovno zaporo.

🎙️ Matxin, en Eurosport sobre los problemas de Yates y las dudas con Del Toro:



"No sé si es gastroenteritis u otra definición; ayer vomitó y tenía frío. Pero ayer durmió y tenía buenas sensaciones al principio"



"Isaac no, ha entrado delante"#TDF2026 | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/SFU0o0h7go — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 22, 2026

Tudi Matxin spodbudno o Yatesu

O zdravstvenih težavah Yatesa je v pogovoru za Eurosport spregovori tudi Matxin, športni direktor ekipe UAE. "Ne vem, ali gre za gastroenteritis ali za kaj drugega. Včeraj je bruhal in ga je zeblo. Nato je ponoči spal, na začetku današnje etape pa se je počutil dobro," je povedal o Yatesu. Kaj pa Isaac Del Toro, ima tudi on zdravstvene težave? "Ne, Isaac nima težav, v cilj je prišel spredaj," je pojasnil Matxin.

Jutri bo na Touru na sporedu razgibana etapa od Voirona do vrha vzpona na Orcieres–Merlette (185,2 kilometra). Tudi to bomo na Sportalu spremljali v živo.

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