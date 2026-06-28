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Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
28. 6. 2026,
12.17

Osveženo pred

38 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Dirka po Franciji Mirko Pogačar Marjeta Pogačar

Nedelja, 28. 6. 2026, 12.17

38 minut

100 tisoč evrov za prenovo

Tadej Pogačar po neurju z lepo gesto priskočil na pomoč sokrajanom

Avtor:
Ž. L.

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Tadej Pogačar, Švica 2026 | Tadej Pogačar bo pomagal sokrajanom, ki so v nedavnem neurju utrpeli škodo. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar bo pomagal sokrajanom, ki so v nedavnem neurju utrpeli škodo.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar se bo čez manj kot teden dni v Barceloni podal na lov za peto skupno zmago na Dirki po Franciji. Po vrhuncu sezone ga med drugim čaka tudi druga izvedba prireditve Pogi Challenge, kot sta v pogovoru za Delo razkrila njegova starša.

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Pozornost slovenskih ljubiteljev kolesarstva je ta vikend namenjena državnemu prvenstvu, že prihodnjo soboto pa bodo vse oči uprte v Barcelono. Katalonska prestolnica bo gostila "grand depart", uvodno dejanje 113. Dirke po Franciji. Tri tedne pozneje bo na Elizejskih poljanah okronan novi zmagovalec Toura.

Izrazita večina poznavalcev je prepričana, da v tem trenutku v kolesarski karavani ni nikogar, ki bi lahko Tadeju Pogačarju preprečil peto skupno zmago na najprestižnejši dirki. Za slovenskega šampiona bosta ob francoskih cestah znova navijala tudi starša Marjeta in Mirko Pogačar, ki pa zaradi številnih obveznosti še ne pripravljata kovčkov.

"Uvod v Španiji bova izpustila, v ponedeljek prideva na cilj tretje etape, ki je že v Franciji. Potem pa iz etape v etapo do 17., 18., tam nekje," pravi oče Tadeja Pogačarja in dodaja, da je zadnji mesec pred Tourom vselej pester tudi zanj in za njegovo ženo. Marjeta in Mirko Pogačar bosta sina tudi letos spremljala na francoskih cestah. | Foto: Guliverimage Marjeta in Mirko Pogačar bosta sina tudi letos spremljala na francoskih cestah. Foto: Guliverimage

Marjeta in Mirko imata v teh dneh polne roke dela tudi zaradi organizacije Pogi Challengea, s katerim so lani prvič zbirali sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja. Letošnja izvedba bo namenjena tudi občanom Komende, ki so v nedavnem neurju utrpeli škodo.

"Dogovarjamo se, kako bomo pomagali občanom Komende, ki so bili prizadeti v neurju. Na dražbi bodo v ospredju čevlji, ki jih je Tadej nosil ob letošnji zmagi na dirki Milano–Sanremo. Izkupiček od prodaje bo šel občini Komenda oziroma občanom. Njim bomo namenili tudi del dobička celotnega dogodka, pa tudi srečelova, na katerem bomo vsak dan izžrebali nekaj predmetov, nekaj s Tadejevim podpisom. Vsak dan bomo izžrebali knjigo Triple Crown s fotografijami Alena Milavca iz sezone 2024, v kateri je Tadej osvojil trojno krono: Giro, Tour in svetovno prvenstvo," je za Delo pojasnil Mirko Pogačar in razkril, da bo Tadej ob tem občini Komenda nakazal še 100 tisoč evrov za pomoč pri prenovi.

Ta sredstva bodo namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju. Letošnji Pogi Challenge bo potekal med 31. julijem in 2. avgustom.

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