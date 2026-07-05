Tadej Pogačar ogrel srca Mehičanov: Zdaj si naš! #video

"Pogi, brat, zdaj si Mehičan!" so slovenskemu kolesarskemu super šampionu skandirali presrečni mehiški navijači, ko jih je 27-letni Slovenec pozdravil pred avtobusom ekipe UAE Emirates – XRG ovit v njihov zastavo, s čimer se je poklonil prvi etapni zmagi mladega kolega Isaaca del Tora na Dirki po Franciji.

"Je prvak, odličen človek in odličen prijatelj," je še o 22-letnem mehiškem kolegu dejal Tadej Pogačar in dodal: "Zasluži si zmago, nimam besed."

❤️ The emotion of a first Tour de France win



❤️ L'émotion d'une première victoire d'étape sur le Tour !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/VcL0D9hMGf — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

A Isaac del Toro je bil danes zadnji Pogačarjev pomočnik na zaključnem klancu druge etape Toura v Barceloni, ko pa je slovenski šampion na vrhu Montjuica ugotovil, da lahko Mehičan zmaga tudi sam, se je hitro prelevil v njegovega telesnega čuvaja in le popazil na Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda, ki sta sprintala v ozadju.

Belgijec in Danec sta bila predaleč, zadovoljiti sta se morala s tretjim in četrtim mestom, v cilju pa se je razvnela mehiška veselica. Del Toro ima v Španiji kar lepo število navijačev, ti pa so nato vzneseno pozdravili tudi Pogačarja, ki jih je dodatno razvnel s tem, da se je veselil ovit v njihovo zastavo.

Izidi 2. etape: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 3;40:01

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe)

4. Jonas Vingegaard (Dan/Team Visma | Lease a Bike) vsi isti čas

5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) + 0:03

6. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)

8. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)

9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team)

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) vsi isti čas

…

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 13:56

152. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas Skupni vrstni red po drugi etapi: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 4;01:48

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 0:06

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:15

4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 0:16

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 0:19

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 0:42

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United) 0:44

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:45

9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious) 0:53

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00

...

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 17:52

154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:02

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