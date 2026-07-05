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Avtor:
S. K.

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.15

Osveženo pred

11 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Isaac Del Toro UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar Mehika

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.15

11 minut

Po veličastni predstavni na Touru

Tadej Pogačar ogrel srca Mehičanov: Zdaj si naš! #video

Avtor:
S. K.

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Isaac del Toro, Tadej Pogačar, TdF 2026 | Isaac del Toro in Tadej Pogačar sta poskrbela za evforijo med mehiškimi ljubitelji kolesarstva. | Foto Reuters

Isaac del Toro in Tadej Pogačar sta poskrbela za evforijo med mehiškimi ljubitelji kolesarstva.

Foto: Reuters

"Pogi, brat, zdaj si Mehičan!" so slovenskemu kolesarskemu super šampionu skandirali presrečni mehiški navijači, ko jih je 27-letni Slovenec pozdravil pred avtobusom ekipe UAE Emirates – XRG ovit v njihov zastavo, s čimer se je poklonil prvi etapni zmagi mladega kolega Isaaca del Tora na Dirki po Franciji.

Tadej Pogačar, Isaac del Toro
Sportal Pogačarjeva velikodušna poteza ganila mladega Mehičana

"Je prvak, odličen človek in odličen prijatelj," je še o 22-letnem mehiškem kolegu dejal Tadej Pogačar in dodal: "Zasluži si zmago, nimam besed."

A Isaac del Toro je bil danes zadnji Pogačarjev pomočnik na zaključnem klancu druge etape Toura v Barceloni, ko pa je slovenski šampion na vrhu Montjuica ugotovil, da lahko Mehičan zmaga tudi sam, se je hitro prelevil v njegovega telesnega čuvaja in le popazil na Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda, ki sta sprintala v ozadju.

Belgijec in Danec sta bila predaleč, zadovoljiti sta se morala s tretjim in četrtim mestom, v cilju pa se je razvnela mehiška veselica. Del Toro ima v Španiji kar lepo število navijačev, ti pa so nato vzneseno pozdravili tudi Pogačarja, ki jih je dodatno razvnel s tem, da se je veselil ovit v njihovo zastavo.  

Izidi 2. etape:

1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 3;40:01
2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)
3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe)
4. Jonas Vingegaard (Dan/Team Visma | Lease a Bike)     vsi isti čas
5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) + 0:03
6. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)     
7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)            
8. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)
9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team) 
10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) vsi isti čas

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)               13:56
152. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)         isti čas

Skupni vrstni red po drugi etapi:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)       4;01:48
2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)    + 0:06     
3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         0:15 
4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            0:16
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            0:19
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   0:42
7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)             0:44
8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        0:45
9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)    0:53
10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00
...
151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)               17:52
154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          18:02

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