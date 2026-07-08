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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
19.31

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UAE Emirates Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sreda, 8. 7. 2026, 19.31

1 ura, 10 minut

Tadej Pogačar in ekipa s posebnimi čeladami, v ozadju je umetna inteligenca

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026, 5. etapa | Tadej Pogačar in njegovi moštveni kolegi so v peti etapi Dirke po Franciji nosili posebne čelade, izdelane s pomočjo umetne inteligence. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in njegovi moštveni kolegi so v peti etapi Dirke po Franciji nosili posebne čelade, izdelane s pomočjo umetne inteligence.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je včeraj na Dirki po Franciji vozil z rumeno čelado, ki je lepo dopolnjevala njegov rumen dres, danes pa so jih z moštvenimi kolegi zamenjali za precej bolj pisane. Kot so sporočili iz ekipe, gre za novo različico čelad, oblikovanih s pomočjo umetne inteligence.

Čelade je ustvarilo podjetje G42, vodilno tehnološko podjetje s področja umetne inteligence s sedežem v Abu Dabiju, v sodelovanju z ekipo UAE Emirates XRG in proizvajalcem čelad MET Helmets.

Nova čelada, ki je nastala v sodelovanju z umetnico s področja umetne inteligence Gizem Akdag, je po navedbah iz sporočila za javnost "navdihnjena s prehodom iz mesta v signal ter iz podatkov v svetlobo".

Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026, 5. etapa | Foto: Reuters Foto: Reuters

S tem se vrača tudi projekt Helmetverse, platforma, ki navijačem omogoča, da s preprostimi besedilnimi ukazi oziroma opisi ustvarjajo lastne dizajne čelad. Svoje predloge lahko delijo z drugimi, si ogledajo zamisli drugih navijačev in glasujejo za najljubše čelade. Najbolj priljubljeni dizajni se bodo uvrstili v finale, kjer jih bo ocenila žirija, sestavljena iz predstavnikov podjetja G42, ekipe UAE Emirates XRG in proizvajalca MET Helmets. 

Zmagovalni dizajn bodo nato pri MET Helmets prelili v kolesarsko čelado, ki jo bodo kolesarji ekipe UAE Emirates XRG nosili na prihodnji izvedbi Dirke po Združenih arabskih emiratih.

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