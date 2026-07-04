Mnogi kolesarski strokovnjaki so pričakovali, da bo Tadej Pogačar že prvi dan Dirke po Franciji pokazal, da je glavni favorit za skupno zmago in na ekipnem kronometru tekmecem poslal sporočilo. A danes je moral v Barceloni vendarle čestitati svojemu velikemu rivalu, danskemu asu Jonasu Vingegaardu, ki je po izjemnem kronometru prvi oblekel rumeno majico na letošnji dirki. Pogačar je zaostal 12 sekund, a bil z opravljenim zadovoljen. "Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva," si je oddahnil, pa napovedal hiter povračilni udarec: "V naslednjih dneh se bomo borili za rumeno, morda že jutri."

Uvod v letošnjo Dirko po Franciji je bila ekipna vožnja na čas, ki se je v program Toura vrnila po letu 2019. To je bilo zagotovilo, da se bodo že prvi dane pojavile vse prej kot neznatne časovne razlike med favoriti za skupno zmago. Na ulicah razbeljene Barcelone se je najbolje znašla ekipa Visma | Lease a Bike Jonasa Vingegaarda, ki je bila osem sekund hitrejša od Netcompany Ineosa Filippa Ganne, ter 12 sekund pred UAE Emirates - XRG Tadeja Pogačarja.

Vesel, da je konec hektičnega dneva

"Res smo lahko zadovoljni z današnjo preizkušnjo in lahko gremo pozitivno naprej." Foto: Reuters Slovenski as, ki je na 113. Tour prišel kot izraziti favorit za končno zmago, je bil zadnje dni že tako oblegan, pa zaposlen s predstavitvami, intervjuji, sponzorskimi obveznostmi in še in še … Danes pa je preživel še dolg dan v vroči Barceloni, po opravljeni prvi nalogi si je predvsem oddahnil, da bo zdaj tega vrveža manj, da se bo stanje umirilo in bo lahko padel v bolj običajno tekmovalno rutino. "Pred vsakim Tourom se nabira, letos pa še posebej zaradi tega ekipnega kronometra, zato sem predvsem vesel, da je tega dneva konec," je povedal za Val 202.

"Dolg dan je bil, cel dan se pripravljaš za teh 20 minut tekme," je še dodal.

Z ekipnimi kolegi je na trasi nekoliko izgubljal proti konkurentom, UAE Emirates so imeli na drugem vmesnem času sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka za najboljšimi, v zaključku pa sta vajeti v svoje roke prevzela Pogačar in mladi Mehičan Isaac del Toro. Ta je slovenskega kapetana pripeljal prek Montjuica do vznožja zadnjega klanca, Pogačar pa je nato na vzponu proti Olimpijskemu stadionu (0,8 km/7 %) poskušal nadoknaditi nekaj izgubljenih sekund proti Vinegegaardu, ki je v cilju prevzel vodstvo.

Najhitrejši v klanec, jutri v pikčasti majici

Na zaključnem klancu je bil najhitrejši, zato je oblekel pikčasto majico. Foto: Reuters V klanec je bil 27-letni Gorenjec štiri sekunde hitrejši od danskega rivala, kar je odličen podatek za nadaljevanje dirke, a je danes vseeno pridelal 12 sekund zaostanka. "Res smo lahko zadovoljni z današnjo preizkušnjo in lahko gremo pozitivno naprej," je ocenil štirikratni šampion Toura, ki pa bo jutri nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki, saj je na zaključnem vzponu postavil najboljši čas.

"Dobra novica pa je, da imam noge za v hribe!" se je še pošalil v cilju, pa nato bolj resno nadaljeval: "Dobro, klanec je bil danes res kratek, ampak občutek je bil dober, noge so se dobro vrtele in očitno sem v dobri formi.Vsekakor je to spodbuda za naprej," ocenjuje slovenski šampion, ki je Vingegaardu že zagrozil s povračilnim ukrepom: "V naslednjih dneh se bomo borili za rumeno, morda že jutri, čeprav je druga etapa zagatna, dan bo težak, ampak nikoli ne veš." Jutri pričakuje stresno etapo, poudarja, da bodo morali do zaključka ohraniti mirne živce.

"Nekaj je teorija, drugo praksa"

Bi lahko emirati dosegli kaj več? Bi lahko ekipno vožnjo na čas odpeljali bolje? "Ekipni kronometri so vedno nekaj posebnega, nekaj ekstremno težkega, osem členov je v verigi, zadovoljni smo. Tadej je super pripravljen, Del toro je super pripravljen in upamo, da bo šlo naprej tudi tako v redu," je za slovenski radio povedal športni direktor ekipe Andrej Hauptman. "Nekaj je teorija, drugo praksa. Nismo veliko menjali, prve tri, štiri kilometre smo začeli kot preostale velike ekipe, v srednjem delu smo še največ izgubili, na koncu pa sta Isaac in Tadej pričakovano spet prišla bližje. Ne morem reči, da smo odpeljali najboljši kronometer, ampak delovalo je vse gladko, iz avta se ni videlo nič narobe, tudi skozi vse ovinke smo šli brez napak," je še povzel dogajanje prvega dne.

"Ne morem reči, da smo odpeljali najboljši kronometer, ampak delovalo je vse gladko, iz avta se ni videlo nič narobe, tudi skozi vse ovinke smo šli brez napak." Foto: Reuters

Dan je bil hektičen, pa tudi izjemno vroč, a zdaj ko so kolesarji opravili z vsemi predstavitvami in cirkusom, ki spremlja začetek največje kolesarske dirke na svetu, bo nadaljevanje bolj obvladano. Že jutri bo v Kataloniji prva klasična etapa, v kateri bo Vingegaardova Visma zadolžena za kontrolo in varovanje rumene majice.

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