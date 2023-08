V dveh urah in pol posnel 1.214 fotografij in se podpisal skoraj 1.800-krat

Tadej Pogačar je na dobrodelnem druženju na Kongresnem trgu v Ljubljani z navijači posnel kar 1.214 fotografij in se podpisal skoraj 1.800-krat, za žrtve poplav pa bo skupaj namenil 30 tisoč evrov. Sezono, ki zanj je ali pa ni končana, odločitve še ni sprejel oz. je javno še ni razkril, je ocenil kot skoraj popolno. "Imel sem zelo veliko nihanj med letom, veliko je bilo vzponov in tudi padcev, a sem se vedno nekako vrnil in na koncu se je skoraj vse izšlo," je dejal prvi kolesar sveta.

Že kmalu po cestni dirki svetovnega prvenstva v Glasgowu na Škotskem, kjer je osvojil bronasto kolajno (mimogrede, včeraj si je zaključni del dirke ogledal prvič, in to na odru sredi Kongresnega trga v Ljubljani), je Tadej Pogačar napovedal, da bo za žrtve poplav namenil najmanj deset tisoč evrov, zraven pa na posebnem druženju z navijači za vsako fotografijo in avtogram začetni vsoti prispeval dodaten denar, natančneje deset evrov za eno fotografijo. In teh je bilo v sredo v prestolnici ogromno.

Pogačar se je kar dve uri in pol fotografiral z navijači in se podpisoval na vse, kar so prinesli s seboj. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Več kot 1.200 fotografij in skoraj 1.800 avtogramov



Kot so sporočili iz ekipe Tadeja Pogačarja, je Pogačar v dveh urah in pol posnel 1.214 fotografij in se podpisal skoraj 1.800-krat, za žrtve poplav pa bo skupaj namenil 30 tisoč evrov. Vzporedno so ljubitelji kolesarstva v posebno skrinjico lahko darovali tudi znesek po lastni želji, v zameno pa so lahko dobili majico iz kolekcije Tadeja Pogačarja. Kakšen znesek se je nabral po tej poti, bo znano danes.

Dolga vrsta čakajočih za trenutek s Tadejem Pogačarjem (video: Ana Kovač)

Kolona vse do filharmonije

Navijači so se na Kongresnem trgu v Ljubljani začeli zbirati že pol ure pred predvidenim začetkom ob 18. uri, vrsta Pogijevih privržencev pa se je vila vse od odra blizu Uršulinske cerkve do Slovenske filharmonije in nato še v smeri Tromostovja. Pogačar je sprva napovedal, da je v načrtu, da druženje traja dve uri, a se je na koncu precej zavleklo, tako da se je prvi kolesar sveta fotografiral in podpisoval na vse mogoče rekvizite, ki so jih prinesli navijači, od kap, majic, bidonov, kartic do celo koles, kar dobri dve uri in pol.

Pogačar in dobrodelno druženje z navijači (video: Planet TV)

Kolesarji za Slovenijo: dresi na dražbi



Še vedno poteka dobrodelna akcija sedmih slovenskih kolesarjev iz svetovne serije, ki so na dražbi ponudili svoje drese (dres so prispevali Primož Roglič, Tadej Pogačar, Luka Mezgec, Matej Mohorič – ta se je odpovedal celotni denarni nagradi za zmago na Dirki po Poljski, kar je skoraj 25 tisoč evrov –, Domen Novak, Jan Tratnik in Matevž Govekar). Za drese slovenskih kolesarjev se lahko potegujete Še vedno poteka dobrodelna akcija sedmih slovenskih kolesarjev iz svetovne serije, ki so na dražbi ponudili svoje drese (dres so prispevali– ta se je odpovedal celotni denarni nagradi za zmago na Dirki po Poljski, kar je skoraj 25 tisoč evrov –,). Za drese slovenskih kolesarjev se lahko potegujete TUKAJ. Dražba bo potekala do 31. avgusta, trenutno najvišji znesek je 11 tisoč evrov.

Trenira na vso moč, glede nadaljevanje sezone pa se še ni odločil

Pogačar je pred dobrodelnim dogodkom, ki je bil namenjen predvsem druženju z navijači, nekaj minut namenil tudi medijem. Seveda je največji del pogovora potekal v zvezi s poplavami in željo, da skupaj z navijači zbere čim več denarnih sredstev za žrtve nepredstavljive vremenske ujme, spregovoril pa je tudi o športnih temah.

"Že spet lahko na vso moč treniram." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Spet lahko trenira na vso moč, a glede programa odločitve še ni

Na vprašanje Sportala, kakšno je njegovo trenutno psihofizično stanje, saj na svetovnem prvenstvu v Glasgowu po izjemno naporni in selektivni cestni dirki ni bil v najboljši koži, je odgovoril, da se mu je uspelo odpočiti, razbremeniti glavo in telo ter da zdaj že spet lahko trenira na vso moč.

Bolj skrivnosten je bil glede nadaljevanja sezone. "Moja želja je, da nastopim še na kakšni dirki v tej sezoni in še malce 'raztegnem' noge, po drugi strani pa ni preprosto biti vso sezono v polnem pogonu. Bomo videli, kaj bo prinesel zaključek sezone, a lahko potrdim, da treniram na vso moč."

Zadnji dve leti je Pogačar sezono končal na kolesarskem spomeniku, Dirki po Lombardiji, ta bo na sporedu 7. oktobra, in obakrat zmagal.

"Veliko vzponov in padcev, a vedno sem se nekako vrnil"



Pogačar je v pogovoru za Odmeve letošnjo sezono ocenil kot izjemno, čeprav ni minila brez pretresov. "Imel sem zelo veliko nihanj med letom, veliko je bilo vzponov in tudi padcev, a sem se vedno nekako vrnil in na koncu se je skoraj vse izšlo. Lahko bi rekel, da je za mano skoraj popolna sezona. Upamo na še kakšno tako, ampak tako kot vsako leto rečem, tako sezono je zelo težko ponoviti." Na kratko se je dotaknil tudi letošnje Dirke po Španiji, ki se bo z ekipnim kronometrom začela to soboto, 26. avgusta, v Barceloni. Primož Roglič bo na španskem krogu eden glavnih favoritov za zmago. "Na Vuelti bo letos res izjemna konkurenca, zelo bo zanimivo. Mislim, da ima največ možnosti za zmago ekipa Jumbo-Visma, seveda pa nikoli ne veš, v treh tednih se lahko zgodi marsikaj. Mislim, da bomo navijači pred televizorjem spremljali zelo pestro dirko."

Preberite še: