Tadej Pogačar: Bila je prava odločitev, da sem bil ob Urški

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil rekordno peto skupno zmago, s čimer bi se izenačil z legendami Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom. Slovenski as je pred začetkom dirke v Barceloni presenetil tudi z novo pričesko, saj se je ostrigel povsem na kratko in si pobelil lase. Pred začetkom dirke je na novinarski konferenci spregovoril o tekmecih, zaročenki Urški Žigart, ki je grdo padla na Dirki po Švici in na srečo dobro okreva, pa pripravah na Tour in ekipi Emiratov.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je že prejšnjo zimo vse presenetil s pričesko, ki jo je navdihnil eden njegovih najljubših izvajalcev, raper Eminem, spomladi je spet dirkal s temnejšimi lasmi, zdaj pa se je pred začetkom Toura odločil za novo spremembo, saj se je postrigel povsem na kratko in si lase znova pobelil. A lasje so ob izzivih, ki jih bodo prinesli naslednji trije tedni na Dirki po Franciji, zanemarljivega pomena, saj Pogačar znova nosi breme glavnega favorita, potem ko je dirko po Franciji dobil v zadnjih dveh sezonah ter v letih 2020 ob debiju in še leto kasneje. Da je v tej sezoni izvrstno pripravljen, dokazuje iz dneva v dan, to sezono je tako že pri 13 zmagah po le 16 tekmovalnih dneh.

Njegov letošnji spored dirk je bil v prvem delu osredotočen na enodnevne klasike. Na njih je uresničil enega od obeh velikih ciljev in zmagal na spomeniku Milano–Sanremo. Na Pariz–Roubaixu je bil drugi, potem ko ga je ugnal Belgijec Wout Van Aert. Osvojil je Strade Bianche, dirko po Flandriji, Liege ter etapni dirki po Romandiji in Švici. Po lastnih besedah je storil še korak naprej in na Tour prihaja boljši kot kdajkoli, kar je s suvereno zmago dokazal tudi na Dirki po Švici. Z morebitno zmago na Touru bi se zdaj Pogačar izenačil z legendami, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Španec je zadnji od omenjenih prišel do pete zmage na Touru leta 1995.

Dirka se bo začela s sobotnim ekipnim kronometrom. Foto: Reuters

A v boju za peto rumeno majico ga čaka huda konkurenca, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da bo njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard, pa je Slovenec pred začetkom Toura poudaril, da je "kar nekaj fantov", ki ga lahko prehitijo ob tem pa z gesto nakazal tudi proti moštvenemu kolegu Isaacu del Toru. "A zagotovo je bilo tekmovanje z Jonasom v zadnjih letih spektakularno in mislim, da se bo nadaljevalo vsaj še nekaj let, tako vsaj upam. Mislim, da eden drugega vsako leto potiskava k novim mejam, bomo videli, kako bo letos," je dejal Pogačar in poudaril, da je pripravljen in da je kljub majhnemu številu tekmovalnih dni odlično delal na treningih.

Urška Žigart dobro okreva

Zaradi padca zaročenke Urške Žigart na Dirki po Švici je slovenski kolesar nekoliko prilagodil tudi svoje priprave v zadnjih tednih in izpustil državno prvenstvo ter čas preživel z njo, ki na srečo dobro okreva po zlomu čeljusti. "Urška je na srečo veliko bolje, že kolesari zunaj, čeprav je zdravnik to odsvetoval. Res je zelo močna in rane se hitro celijo. Kakršenkoli zlom je težava, zlomljena čeljust pa še toliko bolj, predvsem zaradi prehranjevanja in vsega, kar to prinese. A res se dobro drži, bila je dobra odločitev, da sva v teh zadnjih dneh ostala skupaj doma, saj sva preživela lepe dni. Res sem imel v planu državno prvenstvo, a so se stvari na žalost odvile drugače, a najpomembnejše je bilo, da sem bil ob njej in da sva nekaj dni preživela skupaj. Naučil sem se priprave nekaj novih jedi, treniral sem s prijatelji, ta čas pa mi je res koristil tudi v pripravi na dirko. Zdaj pa sem s fokusom povsem pri Touru," je poudaril Pogačar.

Urška Žigart na srečo dobro okreva. Foto: Guliverimage

V ekipi uživa bolj kot kdajkoli prej

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da je podpora Pogačarju v moštvu UAE Team Emirates - XRG najmočnejša do zdaj in da se bo ekipa Emiratov na startu pojavila v najmočnejši obliki na Touru do zdaj. Poleg Pogačarja so v ekipi Isaac del Toro, Brandon McNulty, Adam Yates, Felix Großschartner, Tim Wellens, Nils Politt in Florian Vermeersch.

"Mislim, da smo imeli v vseh teh letih odlične ekipe, ekipa nikoli ni bila slaba. Včasih se pojavijo težave, včasih se kolesarji poškodujejo in je lahko zato ekipa na koncu videti malce šibkejša. Letos bi rekel, da je zasedba podobna lanski. Isaac je zagotovo zelo pomemben člen te ekipe, želimo si zmage na Touru in to bomo skušali doseči. Ne bo lahko, a taktično smo dobro in raznovrstno podkovani."

Foto: Guliverimage

Za uvod bo v Barceloni v soboto na vrsti 19,6 kilometra dolg ekipni kronometer, v katerem bodo vsakemu posamezniku posebej odmerili čas, kar daje dodaten draž "grand departu" oz. začetku Toura. "Rad imam Barcelono, zame je to eno boljših mest na svetu. Počutim se dobro, bilo bi bolje, da bi bil tukaj na dopustu, a veselim se starta dirke in vožnje tukaj. Ceste so podobne tistim na Dirki po Kataloniji, tudi zdaj smo v istem hotelu kot pred prvo etapo na tisti dirki in vse skupaj je podobno," je pred startom povedal Pogačar.

"Vsako leto bolj uživam v dirkanju, ker sem del odlične ekipe, z odličnimi moštvenimi kolegi in osebjem okoli mene. Vsako leto se je lepše vrniti, res se počutim odlično okoli vseh teh fantov, ki so tukaj z mano," je še dodal Pogačar in na vprašanje, kaj bi v naslednjih treh tednih zaželel moštvenemu kolegu del Toru, z nasmehom odvrnil: "Da zmaga na Dirki po Franciji."

Pogačar z dobrodelno noto Foto: Guliverimage Letošnji Pogi Challenge, s katerim so lani prvič zbirali sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja, bo namenjen tudi občanom Komende, ki so v nedavnem neurju utrpeli škodo. Sredstva bodo namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju. Letošnji Pogi Challenge bo potekal med 31. julijem in 2. avgustom. Pogačar pa je ob tem tudi že poskrbel za čudovito dobrodelno gesto, saj je Komendi daroval sto tisoč evrov za obnovo materialne škode po neurju. "Moji sosedje, v kraju, kjer sem odrasel, so izgubili streho nad glavo. V zadnjih tednih se je to zgodilo številnim sokrajanom. Moram reči, da je bilo med mojim odraščanjem v Komendi zame vse popolno. Vsi sosedje, vsi ljudje tam so tako prijazni. Zdaj je moj čas, da skupnosti nekaj vrnem," je o tej tematiki povedal Pogačar.

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