V živo: kronometer se je začel, Roglič in Remco na delu med zadnjimi

Potek kronometra v živo: 16.03: V cilju trenutno vodi Kanadčan Pier-Andre Cote, pred prvimi zasledovalci pa ima več kot 3 minute prednosti.



Trenutno stanje v cilju: 1 COTE Pier-Andre 56:00.30 2 PELIKAN Janos Zsombor +3:00.85 3 BATSAIKHAN Tegshbayar +3:21.65 4 KAGIMU Charles +3:28.68 5 WHITE Conor +3:31.93 Trenutno stanje na 3. merjenju vmesnega časa: 1 COTE Pier-Andre 45:54.08 2 MILTIADIS Andreas +1:22.00 3 BATSAIKHAN Tegshbayar +2:36.82 4 PELIKAN Janos Zsombor +2:37.81 5 KAGIMU Charles +3:06.76 Trenutno stanje na 2. merjenju vmesnega časa: 1 COTE Pier-Andre 34:15.91 2 GEE Derek +19.94 3 MACIEJUK Filip +33.88 4 MILTIADIS Andreas +1:07.81 5 OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan +1:15.43 Trenutno stanje na 1. merjenju vmesnega časa: 1 AFFINI Edoardo 14:09.13 2 SHEFFIELD Magnus +5.82 3 ASGREEN Kasper +14.67 4 WAERENSKJOLD Soren +15.45 5 BISSEGGER Stefan +16.68

15.52: Kamigu je postavil prvi končni čas kronometra, ta pa znaša 59:28.98.



15.40: Več kot polovica tekmovalcev je že na progi, kmalu pa na njej pričakujemo tudi tiste, ki se bodo borili za visoke uvrstitve.



14.52: Kot prvi se je na traso podal Charles Kamgiu iz Ugande.



Trasa kronometra je dolga 46,1 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati 413 višinskih metrov. Prvo merjenje časa je na 12,5, drugo na 26,6 in tretje na 36,7 kilometra.



Začetek ima posebno noto, saj se bo začel na zgodovinskem züriškem zunanjem velodromu severno od mesta. Nato se pot nadaljuje ob jezeru Greifensee, ko se bo cesta dvignila čez hrib in spustila proti Züriškemu jezeru.



Glavnino vzpenjanja predstavljata vzpona, dolga 2,6 kilometra s povprečno 4,5-odstotno naklonino, po katerem bodo dosegli najvišjo točko dneva (640 metrov nadmorske višine), in 1,4 kilometra s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom. Ko bodo dosegli vrh zadnjega, se bodo spustili proti Züriškemu jezeru in tam vse do cilja približno 15 kilometrov kolesarili ob njegovi obali.



Foto: UCI

Pred kronometrom

Slovenski favorit za medaljo Primož Roglič, ki je leta 2017 že osvojil srebrno medaljo v kronometru – leta 2021 je bil na olimpijskih igrah celo zlat –, je po sobotnem ogledu proge dejal, da po velikem zmagoslavju na Vuelti noge še niso najbolj prave: "Velik izziv bo tole. Res je veliko ravnine, ampak tudi vzpon na začetku ni kar tako, zelo spektakularen pa zna biti spust. Po tem ogledu me malo manj veseli, da sem se odločil, kot sem se. No, šalo na stran, čas hitro mineva. Prihajam z Vuelte. Še vedno sem nekoliko utrujen. To bo nov izziv. Vsi imamo isto izhodišče in sam bom najbolj iskal izziv, da znova iz sebe iztisnem prav vse, kar v danem trenutku lahko. Kaj bo to prineslo, res ne vem. Zdi se mi, da bo precej hiter kronometer. Seveda je tu tudi klanec. Seveda, če hočeš biti dober, moraš biti dober ves čas. Nisem obremenjen s končnim dosežkom. Vemo, kaj v tej disciplini pomeni Remco in da je med glavnimi favoriti. Številko pred svojim imenom bomo videli ob koncu. Kot pravim, samo da iz sebe iztisnem vse najboljše, kar imam, pa bom zadovoljen."

Evenepoel samozavesten

Na Vuelti smo lahko zadnji dan videli, da je na ravninskem kronometru dobro vrtel pedala, imel pa bo veliko tekmecev v boju za medaljo. Osrednji favorit za zlato je Remco Evenepoel, ki je bil zlat v kronometru že lani, letos pa je v isti disciplini prišel do zlatega odličja še na olimpijskih igrah, na katerih je bil najboljši prav tako na cestni dirki.

Remco Evenepoel brani naslov iz lanskega leta. Letos je že osvojil zlato medaljo v kronometru na olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

"Trasa je zagotovo vredna svetovnega prvenstva. Zelo mi ustreza, kar pa mi ne daje garancije. Glede na moj trening v zadnjem tednu sem lahko optimističen. Ravno pravi čas sem prišel v formo," je dejal Evenepoel, ki bo med osrednjimi aduti tudi na cestni dirki, ki bo nato sledila 29. septembra, in ga med drugim čaka spopad tudi s Tadejem Pogačarjem.

Zaveda se, da je osrednji favorit za zlato odličje v posamični vožnji na čas, in od tega ne beži. S prstom pa je pokazal tudi na osrednje tekmece v boju za zlato odličje: "Zagotovo spadam med favorite na tej trasi. Vse bom dal od sebe. Primož Roglič, Stefan Küng, Filippo Ganna in Joshua Tarling so močni nasprotniki."

Imena, ki jih je Remco naštel, so kolesarji, ki torej spadajo v ožji krog favoritov za medaljo. V to skupino je treba dodati še Brandona McNultyja in Italijana Edoarda Affinija, ki je nedavno postal evropski prvak v kronometru in za slabih deset sekund premagal Švicarja Künga.