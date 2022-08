Svetovna prvakinja z zlomom ključnice in pretresom možganov

talijanska kolesarska zveza je v izjavi za javnost zapisala, da je morala svetovna prvakinja iz lanskega Roubaixa Letizia Paternoster noč preživeti v bolnišnici.

"Ključnico sem si zlomila na treh mestih in se močno udarila v glavo. Z nasmeškom na obrazu zdaj pogledujem proti naslednjim ciljem," je kljub vsem dobro razpoložena 23-letnica sporočila na Instagramu.

Iz zveze so dodali, da se Paternosterjeva ne spomni padca, ki se je zgodil ob stiku s poljsko tekmovalko in po katerem se je na tleh znašlo pet tekmovalk. Reševalci so nemudoma pomagali negibni Italijanki in jo 20 minut oskrbovali. Nato so jo na nosilih odnesli s tekmovališča in odpeljali v bolnišnico.

Naziv najboljše na stari celini je v Münchnu pripadel Belgijki Lotte Kopecky.